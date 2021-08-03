Опалювальний сезон під загрозою зриву через махінації трейдерів-спекулянтів, – Наливайченко

Підготовка української енергосистеми до зими виявилася під загрозою через махінації і зловживання фірм-посередників на ринку електроенергії.

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Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко, повідомляє "Оbozrevatel".

"Державні енергетичні компанії зазнали мільярдних збитків через зловживання посередників і спекулянтів. Як наслідок – маємо напівпорожні склади з вугіллям, зупинені ремонтні кампанії і ризик відключень споживачів під час опалювального сезону", – зазначив нардеп.

Одним із прикладів таких махінацій, які обійшлися державі у 2 млрд грн, Наливайченко навів корупційну схему із закупівлею "Укрзалізницею" електроенергії по завищеній на 30% ціні.

"Із січня 2019 по вересень 2020 року фірми-посередники закуповували електричну енергію у реальних виробників за ціною 1,25 грн/кВт·година. І тут же через ланцюжок підконтрольних компаній перепродавали для потреб державної "Укрзалізниці" вже по 1,68 грн/кВт. Загалом за цей період "Укрзалізниця" придбала електричної енергії на 14 млрд грн, переплативши за неї майже 2 млрд грн", - пояснив нардеп.

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За його словами, завдяки роботі тимчасової слідчої комісії парламенту цю схему вдалося виявити. І наразі ДБР продовжило строк досудового розслідування на 6 місяців.

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Нагадаємо, на початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля впали на 25% – до рекордно низьких 950 тис. т, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилися через брак вугілля і газу.

Ціни на електроенергію упродовж останніх 4 місяців штучно знаходилися на рівні нижче собівартості виробництва, що позбавило реальних виробників коштів на закупівлю палива і проведення ремонтів.

Оптові ціни на електроенергію в Україні упродовж квітня-липня 2021 року були у 3-4 рази нижчі ніж у сусідніх країнах Європи.

У липні індекс РДН в Словаччині і Польщі перевищував 100 євро/МВт·год у зв’язку із рекордним ростом цін на вугілля і газ.