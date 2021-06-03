Відмова НКРЕКП зупинити махінації на енергоринку призведе до мільярдних збитків, – "Енергоатом"

Держкомпанія закликала регулятор повернутися до розгляду пропозицій учасників ринку і вжити заходів для збалансування роботи ринку

Державний "Енергоатом" розкритикував відмову НКРЕКП зупинити махінації на ринку електроенергії, через які завдають мільярдних збитків генеруючим компаніям.

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Про це повідомляє "Politeka" із посиланням на заяву компанії.

"Масштаби маніпуляцій на ринку електричної енергії вимагають термінових та рішучих дій Регулятора. Компанія оцінює постанову НКРЕКП від 2 червня, покликану усунути маніпуляції на ринку, як недостатній крок для припинення схем "торгівлі повітрям", від якої виробники електричної енергії зазнають мільярдних збитків", - йдеться в заяві держкомпанії.

В "Енергоатомі" закликали НКРЕКП повернутися до розгляду поданих учасниками ринку пропозицій та вжити усіх можливих заходів для фінансового збалансування роботи ринку.

В держкомпанії переконані, що ситуація із ціноутворенням на організованих сегментах ринку ставить під загрозу безпеку постачання електричної енергії споживачам, зриває підготовку до осінньо-зимового періоду та створює ризики для синхронізації енергосистеми України з європейською енергомережою ENTSO-E.

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"В "Енергоатомі" впевнені: щоб досягти цінової стабілізації на організованих сегментах ринку, потрібні набагато більш рішучі дії Регулятора. НАЕК "Енергоатом" закликає НКРЕКП повернутися до розгляду поданих учасниками ринку пропозицій", – підсумували в держкомпанії.

Нагадаємо, в травні 2021 року ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт·год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня під тиском Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром у ручному режимі слідувати за трейдерами. Усі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.