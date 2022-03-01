Оператор "Північного потоку — 2" заявив про банкрутство — що відбувається

Компанію визнали неплатоспроможною ще в понеділок, 28 лютого

Оператор заявив про банкрутство / Фото: Nord Stream 2, Колаж: Сьогодні

Компанія Nord Stream 2 AG (оператор "Північного потоку – 2") оголосила про банкрутство.

Про це повідомила швейцарська телерадіокомпанія SRF.

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За її даними, Nord Stream 2 AG розпустив свій штат із 106 людей ще в понеділок, 28 лютого. Оператора Nord Stream 2 AG було визнано неплатоспроможним.

Все це сталося на тлі санкцій Заходу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Німеччина переходить на постачання газу із США

Німеччина хоче відмовитись від постачання російського газу після відкритого нападу Путіна на Україну.

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За словами канцлера Олафа Шольца, Німеччина перейде на постачання блакитного палива зі США, і для цього буде побудовано два додаткові термінали LNG для приймання зрідженого газу. Зазначається, що зроблять це не зараз, але принципова позиція вже висловлена.

Росія не може вважатися нормальним партнером, і нових контрактів з нею не буде.

Раніше ми писали, що після початку російського нападу на Україну Німеччина оголосила про заморожування російських активів у ФРН, серед інших і компанії "Газпром".

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Також ми розповідали, які санкції запровадили США проти російських банків.