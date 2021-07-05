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Обвал цін на електроенергію стався через махінації трейдерів під покровительством НКРЕКП, – директор "Д.Трейдинг"

5 липня 2021 11:23

Ірина Ненько Ірина Ненько

Віталій Бутенко розповів, як працює одна із найпоширеніших спекулятивних схем на енергоринку

Фото: 8200.hu

Фото: 8200.hu

Обвал цін на оптовому ринку електроенергії (у сегменті "на ринку на добу наперед") став наслідком махінацій трейдерів і постачальників, які діють під покровительством регулятора НКРЕКП.

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Про це повідомив генеральний директор "Д.Трейдинг" Віталій Бутенко у колонці для видання "Цензор.НЕТ".

"Падіння цін на РДН – це результат безконтрольних маніпуляції з боку постачальників/трейдерів електроенергії, які цілком "законно" займаються маніпуляціями на ринку РДН під "заступництвом" Регулятора", – повідомив Бутенко.

Він наголосив, що про це вже відкрито говорять на засіданнях РНБО, в кабінетах виконавчої та законодавчої влади. За його словам, одна із найпоширеніших спекулятивних схем полягає в тому, що трейдери завдяки пробілам у законодавстві і недосконалості правил роботи на ринку електроенергії, які встановив регулятор, скуповують на аукціонах електроенергію у АЕС, Гарпока і "Центренерго" не для кінцевого промислового споживача, а для перепродажу на РДН.

"Навіть поверхневий аналіз показує на скільки масовими і "безстрашними" стали маніпуляції з боку трейдерів-спекулянтів, які відчувають захист Регулятора. Ця ситуація триває більше року і стала можливою після того, як Регулятор змінив правила роботи ринку електроенергії", - наголосив Бутенко.

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Вчорашні звинувачення НКРЕКП на адресу "Д.Трейдинг" Бутенко назвав спробою перекласти відповідальність за власні помилки комісії на прозорих учасників ринку.

Нагадаємо, напередодні НКРЕКП висловило обурення зменшенням заробітку наближених до себе трейдерів через відмову реальних виробників – ТЕС і АЕС – продавати струм спекулянтам на РДН і переходом на двосторонні договори напряму зі споживачами.

Водночас за декілька тижнів до цього керівництво НКРЕКП і комітету ВР з питань енергетики на засіданні РНБО закликали всіх учасників переходити на двосторонні договори.

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