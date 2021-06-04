Новий акциз на зелену енергію зупинить розвиток ВДЕ в Україні, – УВЕА

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Намір Кабінету міністрів ввести новий акцизний податок на зелену електроенергію означає відмову держави від розвитку відновлюваних джерел енергії.

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Про це заявила Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА), повідомляє "РБК-Україна".

"Вже стає очевидним, що уряд України не здатний виконати взяті на себе зобов’язання в рамках підписаного Меморандуму про Взаєморозуміння з інвесторами у ВДЕ, не здатний забезпечити фінансову стабільність на ринку енергії, не здатний погасити наявну заборгованість перед інвесторами, не здатний забезпечити інвестиційну привабливість держави, не здатний бути надійним партнером для міжнародного співтовариства та "іти в ногу" з провідними країнами світу", – йдеться в заяві.

Натомість планами ввести новий податок уряд України зупиняє партнерство з міжнародними та національними інвесторами й компрометує сектор зеленої енергетики.

"Дана ініціатива свідчить про наступне: уряд офіційно заявляє світу про своє небажання розвивати відновлювані джерела енергії на відміну від інших країн світу; уряд офіційно заявляє усім міжнародним та національним інвесторам про свою неспроможність розвивати інвестиційну привабливість України", – йдеться у заяві асоціації.

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В УВЕА зазначили, що наразі Енергетичне співтовариство ЄС розглядає звернення щодо протиправності дій Кабінету міністрів і Міністерства фінансів по введенню акцизу на продаж зеленої електроенергії в Україні, що суперечить законодавству ЄС.

Нагадаємо, 3 червня уряд подав проєкт закону про введення нового податку на зелену енергію. Того ж дня один із найбільших інвестиційних фондів Скандинавії оголосив про зупинку інвестицій в Україну через таке рішення Кабміну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в зеленій енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн дол, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,86 млрд дол. Відтік інвестицій зафіксовано вперше із 2015 року.