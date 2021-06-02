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НКРЕКП відмовилася припиняти маніпуляції на ринку електроенергії, – нардеп "Слуги Народу"

2 червня, 11:48

Ірина Ненько Ірина Ненько

Людмила Буймистер повідомила, що регулятор відкинув проєкти рішення, які дозволили б припинити зловживання на енергоринку

НКРЕКП на засіданні 2 червня відмовилася припиняти махінації і зловживання на ринку електричної енергії. Про це повідомила народний депутат "Слуга народу" Людмила Буймистер, пише "Znaj.ua".

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"Сьогодні ранком НКРЕКП проігнорувало всі рішення (для зупинки махінацій – ред.). Комісія залишила без уваги звернення міністра, прохання уряду, здоровий глузд — і дала можливість декільком наближеним трейдерам і надалі паразитувати на всій енергосистемі", – повідомила нардеп від монобільшості.

Вона зазначила, що напередодні після консультацій з Міненерго, урядом і учасниками ринку, були напрацьовані проєкти рішення, які зробили би неможливими подальші спекуляції і корупційні схеми, однак всі вони були відкинуті НКРЕКП.

"Групка чиновників з НКРЕКП взяли в заручники всю енергетику. Цілий тиждень йшли консультації на різних рівнях, щоб припинити махінації на енергоринку, які щодня обходяться українцям в десятки мільйонів гривень. Були напрацьовані дієві рішення, які дозволили би швидко виправити ситуацію і припинити зловживання", - зазначила нардеп.

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Буймістер зазначила, що сьогоднішнє рішення поставило хрест на репутації чинного складу НКРЕКП.

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"Комісія свідомо стала на захист спекулянтів і махінаторів, які грають енергетичну галузь і в першу чергу державний "Енергоатом", – наголосила нардеп від "Слуги народу".

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