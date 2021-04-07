Не можуть забезпечити гідне життя. 42% працюючих українців вважаються бідними

За результатами першого півріччя 2020 року рівень бідності в Україні за абсолютним критерієм серед працюючого населення становив 42,4%.

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Як повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради, саме така частка працюючого населення не могла забезпечити гідне життя собі та своїй родині.

На засіданні комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів голова комітету Галина Третьякова назвала найбільш вразливі верстви населення. Це – діти, підлітки, особи старші 75-ти років та пенсіонери, які не працюють.

За її словами, важливим кроком у Стратегії подолання бідності є монетизація субсидій, збільшення розміру допомоги для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім того, актуальними залишаються доступ до медичних послуг сільського населення, забезпечення засобами реабілітації людей з інвалідністю та інші.

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А завідувач сектору досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Людмила Черенько зазначила, що 2021 року не очікується покращення ситуації. За її словами, потрібно напрацювати новий комплексний документ, вирішити проблему міжсекторальної взаємодії та враховувати процеси децентралізації.

Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що у нас з 2000-го по 2020 рік йшло коливання числа бідних у межах 25-26%.

А економіст Віктор Скаршевський пояснював, що 43% населення України, або 19 млн осіб можуть вважатися бідними. Вони витрачають менше від фактичного прожиткового мінімуму, який на сьогодні становить близько 4,5 тисяч гривень.

​Нагадаємо, майже п'ята частина населення України може опинитися за межею бідності через ковід і локдауни:

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