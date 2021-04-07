Русский
$ 27,84
32,9
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Не можуть забезпечити гідне життя. 42% працюючих українців вважаються бідними

7 квітня, 17:29

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Через низькі доходи страждають старики, діти та непрацюючі пенсіонери

За результатами першого півріччя 2020 року рівень бідності в Україні за абсолютним критерієм серед працюючого населення становив 42,4%.

Реклама

Як повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради, саме така частка працюючого населення не могла забезпечити гідне життя собі та своїй родині.

На засіданні комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів голова комітету Галина Третьякова назвала найбільш вразливі верстви населення. Це – діти, підлітки, особи старші 75-ти років та пенсіонери, які не працюють.

За її словами, важливим кроком у Стратегії подолання бідності є монетизація субсидій, збільшення розміру допомоги для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім того, актуальними залишаються доступ до медичних послуг сільського населення, забезпечення засобами реабілітації людей з інвалідністю та інші.

Читайте також: Скільки в Україні жебраків і в кого вище ризики стати бідним

В тренді
Скасування безкоштовного проїзду пільговикам: чому монетизація викликає запитання
Реклама

А завідувач сектору досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Людмила Черенько зазначила, що 2021 року не очікується покращення ситуації. За її словами, потрібно напрацювати новий комплексний документ, вирішити проблему міжсекторальної взаємодії та враховувати процеси децентралізації.

Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що у нас з 2000-го по 2020 рік йшло коливання числа бідних у межах 25-26%.

А економіст Віктор Скаршевський пояснював, що 43% населення України, або 19 млн осіб можуть вважатися бідними. Вони витрачають менше від фактичного прожиткового мінімуму, який на сьогодні становить близько 4,5 тисяч гривень.

​Нагадаємо, майже п'ята частина населення України може опинитися за межею бідності через ковід і локдауни:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Верховна Рада статистика бідність бідність Галина Третьякова

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ринок пального: ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблеми
Ринок пального: ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблемиЕкономіка
Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиці
Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиціЕкономіка
Ціни на пальне по регіонах – чому подешевшав бензин та чи подешевшають газ і дизель
Ціни на пальне по регіонах – чому подешевшав бензин та чи подешевшають газ і дизельЕкономіка
Курс долара у квітні: експерти змінюють прогноз
Курс долара у квітні: експерти змінюють прогнозЕкономіка
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що змінилося з 1 квітня
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що змінилося з 1 квітняУкраїна
АМКУ оштрафував групу
АМКУ оштрафував групу "Приват" на 4,7 млрд грн: мережа АЗС "хімічила" з ціною бензинуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти