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Багатьом громадянам РФ доведеться погостювати в Узбекистані – кому та навіщо

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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22 квітня, 19:09
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Центральний банк Узбекистану заборонив росіянам віддалено оформляти банківські картки.
Росіянам пропонують їхати до Узбекистану за банківськими картками
Росіянам пропонують їхати до Узбекистану за банківськими картками / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки західні санкції повільно, але впевнено знищують економіку РФ за вторгнення в Україну, росіяни намагаються хоч якось виживати. Наприклад, вони вирішили відкривати в Узбекистані банківські картки міжнародних платіжних систем через третіх осіб. Але й тут на них чекало розчарування.

Про це йдеться на сайті фінустанови.

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Так, росіян цікавило питання, чи можуть вони оформлювати банківську картку через третю особу, використовуючи довіреність та ксерокопії документів (паспорт, ІПН). Ось що їм відповіли в банку:

"Ні, не можуть. Відповідно до чинного порядку (№ 1948 від 27.04.2009 р.) для відкриття рахунків фізичними особами до банку подається заява на відкриття рахунку, а також документ, що засвідчує особу. Заява на відкриття рахунку має подаватися фізичними особами особисто", – відповіли у Центробанку Узбекистану.

Російські банки та обхід санкцій

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, банки Росії, які потрапили під нові санкції у п'ятому пакеті ЄС, намагаються обійти обмеження (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк та банк "Відкриття").

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Так вони почали передавати іноземні активи своїм клієнтам брокерам. Таким чином підсанкційні банки хочуть продовжити торгівлю цінними паперами.

Але, як зазначив Єрмак, усі лазівки для країни-агресора будуть зачинені. Над цим, зокрема, працює Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, яка відслідковує кожну спробу росіян оминути санкції.

Раніше ми вже розповідали, що США та ЄС посилять санкції проти РФ, які стосуватимуться енергоресурсів. Водночас Україна представила план тотального тиску на РФ.

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