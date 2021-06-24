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Мінекономіки перерахувало ціну на бензин на кінець червня за формулою "Роттердам+"

24 червня 2021 14:18

Ірина Ненько Ірина Ненько

Гранична ціна перерахована із прив'язкою до котирувань бензину в портах Роттердам-Амстердам-Антверпен плюс транспортування палива в Україну і торгова націнка на АЗС

/ Фото: freepik.com

Міністерство економіки України перерахувало граничну ціну на бензин і дизельне паливо на підставі формули "Роттердам+".

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на повідомлення відомства, пише "РБК-Україна".

Гранична ціна перерахована на підставі формули з прив'язкою до котирувань бензину в портах Роттердам-Амстердам-Антверпен плюс 27 дол/т на транспортування палива в Україну і 5-7 грн/л торгової націнки на АЗС.

Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС на кінець червня – початок липня не має перевищувати 30,84 грн/літр, на дизпаливо – 29,23 грн/літр.

Порівняно із серединою місяця, середня ціна на бензин зросла на 0,02 грн/літр, на ДП – на 0,14 грн/літр.

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Як повідомлялося, на період дії карантину уряд постановою від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/літр, бензину – не вище 5 грн/літр.

Середня вартість ДП (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат 27 дол/тонна на логістичне та інше забезпечення, згідно із зовнішньоекономічними договорами.

"Бензинова" формула є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+", яка діяла з 2016 по 2019 рік. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні.

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