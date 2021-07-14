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Максим Тімченко: Інтеграція енергосистеми до ЄС і декарбонізація економіки – запорука енергобезпеки України

14 липня 2021 17:37

Ірина Ненько Ірина Ненько

ДТЕК готовий бути частиною процесу побудови нової та ефективної енергетики України

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко

Інтеграція в європейську енергосистему і декарбонізація є ключовими факторами, що впливають на розвиток енергосистеми України.

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Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час виступу на 12-му Українському енергетичному форумі.

"Україна прагне стати членом ЄС, який має ціль досягнути кліматичної нейтральності до 2050 року. Умовою для досягнення цієї мети – є інновації і розвиток відновлюваної енергетики. Бізнес – є драйвером змін в галузі, і ДТЕК, як представник відповідального бізнесу, готовий бути частиною процесу побудови нової, сучасної та ефективної енергетики України", – зазначив генеральний директор ДТЕК.

Максим Тімченко наголосив, що першочерговим завданням всіх органів влади має бути запровадження в Україні прозорих європейських правил роботи на енергетичному ринку.

"Досягнення цілей по декарбонізації вимагає залучення інвестицій, що неможливо без створення прозорих ринкових умов для розвитку", – наголосив гендиректор ДТЕК.

За словами Тімченка, декарбонізація для України – це можливість залучити фінансування і створити нові робочі місця, зменшити залежність від викопної та імпортованої сировини і перейти на локальні відновлювальні джерела енергії.

"Бізнес і держава є союзниками в цих процесах, що мають об'єднати зусилля для вирішення поточних кризових ситуацій на енергоринку і виконання взятих на себе зобов'язань у рамках міжнародних угод. Залучення представників енергетичного співтовариства ЄС, в якості експертів реформування ринку, може допомогти налагодити діалог між бізнесом і державою та розробити дієві стратегії розвитку, що базуватимуться на європейському досвіді", – підсумував Максим Тімченко.

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