Максим Тімченко: Інтеграція енергосистеми до ЄС і декарбонізація економіки – запорука енергобезпеки України

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко

Інтеграція в європейську енергосистему і декарбонізація є ключовими факторами, що впливають на розвиток енергосистеми України.

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Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час виступу на 12-му Українському енергетичному форумі.

"Україна прагне стати членом ЄС, який має ціль досягнути кліматичної нейтральності до 2050 року. Умовою для досягнення цієї мети – є інновації і розвиток відновлюваної енергетики. Бізнес – є драйвером змін в галузі, і ДТЕК, як представник відповідального бізнесу, готовий бути частиною процесу побудови нової, сучасної та ефективної енергетики України", – зазначив генеральний директор ДТЕК.

Максим Тімченко наголосив, що першочерговим завданням всіх органів влади має бути запровадження в Україні прозорих європейських правил роботи на енергетичному ринку.

"Досягнення цілей по декарбонізації вимагає залучення інвестицій, що неможливо без створення прозорих ринкових умов для розвитку", – наголосив гендиректор ДТЕК.

За словами Тімченка, декарбонізація для України – це можливість залучити фінансування і створити нові робочі місця, зменшити залежність від викопної та імпортованої сировини і перейти на локальні відновлювальні джерела енергії.