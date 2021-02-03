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Лідер профспілки гірників відповів лобістам імпорту струму з Росії

3 лютого, 12:25

Инна Бабур Инна Бабур

З 3 січня по 2 лютого Україна придбала російської електрики, у тому числі через Білорусь, на 313 млн грн

Лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець заявив, що імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі знижує енергетичну незалежність України.

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Під час брифінгу у Верховній Раді у вівторок, 2 лютого, Волинець нагадав, що електроенергія постачається в Україну з РФ уже другу добу.

"Необхідно бити з двох рук і відразу в морду. До чого я? На даний момент уже другу добу як з Росії, країни-агресора, постачається електроенергія на ринок України. Уже майже 3 млн кВт·годин", – заявив він.

Нардеп повідомив, що з 3 січня по 2 лютого Україна придбала російської електрики, у тому числі через Білорусь, на суму 313 млн грн.

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"Це невиплачені зарплати українським шахтарям і енергетикам, це невідраховані кошти до пенсійного фонду і фонду соціального страхування. Це знищення енергетичної безпеки нашої держави", – наголосив нардеп.

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Нагадаємо, з 1 лютого Україна розпочала імпорт електроенергії з Росії. Також продовуються закупівлі струму з Білоруської АЕС режиму Лукашенка.

Минулого разу імпорт призвів до найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку. Навесні 2020 року його вдалося тимчасово зупинити зокрема після критики президентом Володимиром Зеленським.

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Росія електроенергія Білорусія імпорт Волинець
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