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Найбільший в світі. В Австралії задумали мегапроект з виробництва зеленого водню

16 липня 2021 17:08

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Під створення водневого хаба планують виділити 15 тисяч квадратних кілометрів вільної землі

Австралія планує стати великим виробником зеленого водню

Австралія планує стати великим виробником зеленого водню / Фото: PARF

Поки Європа тільки розмірковує про масштабному виробництві зеленого водню, в Західній Австралії вже запланували запуск найбільшого в світі проекту для цих цілей. "Західний центр зеленої енергії" (Western Green Energy Hub) розташується на території площею понад 15 тис. кв. м.

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До 50 ГВт сонячних і вітрових електростанцій будуть виробляти електроенергію для виробництва водню. Центр буде здатний виробляти до 3,5 млн тонн зеленого водню або до 20 млн тонн зеленого аміаку на рік. Вартість проекту може досягти 75 млрд доларів, пише Bloomberg.

Регіон, в якому планується розмістити водневий центр, володіє великими вітровими і сонячними ресурсами – швидкість вітру становить в середньому 9 м/с, а сонячна радіація – 2000 кВт-год/м2 . При цьому вітряно в основному ночами, що створює відмінний баланс у виробництві струму.

План Western Green Energy Hub

План Western Green Energy Hub

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Вироблені водень і аміак планується і експортувати, і використовувати всередині країни.

Австралійський зелений водень може стати в нагоді ЄС. Євросоюз вже ініціював водневу стратегію, яка допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна теж може стати надійним постачальником водню в Європейський Союз.

Але ля зміцнення позицій водневої енергетики в Європі вкрай важливо вирішити питання виробництва, транспортування та зберігання водню. Водень вибухонебезпечний при контакті з повітрям в досить високій концентрації. До того ж цей елемент має найменшою щільністю у всесвіті, тому його не можна зберігати так само компактно, як природний газ.

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