Кредити для бізнесу від "ПриватБанку" стали ще доступнішими – акція "Успішний бізнес" триває

У той час як інші банки посилюють вимоги щодо кредитів, "ПриватБанк" їх спрощує і знижує відсотки

Кредитування в розвинених і країнах, що розвиваються, є одним з найдієвіших механізмів для розвитку економіки. А з точки зору бізнесу можливість легко взяти кредит – це впевненість у завтрашньому дні і перспективи розвитку власної справи.

Особливо важливо мати таку підтримку в період кризи. Але під час нинішньої коронакризи багато українських підприємців зіткнулися з тим, що банки стали дуже неохоче кредитувати малий і середній бізнес. Умови посилюються, процентні ставки зростають.

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Тому не дивно, що кредитна програма "КУБ" – "Країна успішного бізнесу" – від провідного українського банку "ПриватБанк" – сьогодні одна з найпопулярніших у країні. Щомісяця в банку оформляється близько 2000 таких кредитів. Тільки з початку 2021-го кредити "КУБ" отримали вже понад 13 тисяч компаній і ФОП, загальна їхня сума становить 2,5 млрд грн.

За програмою "КУБ" будь-який підприємець або фірма, які ведуть свою діяльність не менше року і сумлінно повертали кредити раніше, мають можливість отримати від банку на рік до 1 млн гривень на розвиток або масштабування свого бізнесу. Причому кредити оформляються миттєво, за цілком конкурентними ставками і без заставного майна.

А в липні цього року "ПриватБанк" оголосив про проведення наступного етапу акції "Успішний бізнес", яка проходить у період пандемії для підтримки підприємництва. Під час цього етапу акції беззаставні кредити за програмою "КУБ" стали ще доступнішими.

Акція проходить з 5 по 25 липня включно. У цей період відсотки за кредитами для бізнесу знизилися. Раніше протягом перших 6 місяців за користування кредитом потрібно було платити 1,6% в місяць від початкової суми кредиту, а наступні півроку – 1,4%. Тепер же перші 6 місяців ставка становить 1,4% на місяць, а решта 6 місяців – 1,2%.

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Брати участь в акції можуть всі юридичні особи та підприємці, які ще не скористалися кредитною програмою "КУБ" та у яких немає простроченої заборгованості за діючими кредитами. Причому якщо фінансові показники є достатніми, кредит можна отримати без заставного майна.

Щоб отримати вигідний "акційний" кредит, потрібно зайти на сторінку https://kub.pb.ua і натиснути зліва кнопку "Отріматі кошти". Потім потрібно внести свої дані для зв'язку і очікувати дзвінок із банку.

Попереднє рішення банк виносить миттєво. Якщо воно буде позитивним, потрібно буде направити в банк необхідні документи. Зробити це можна буквально за пару хвилин у "Приват24 для бізнесу" з комп'ютера або зі смартфона. Підписати документи від банку також можна онлайн, скориставшись безкоштовним сервісом SmartID. А гроші видадуть протягом трьох банківських днів.

Додамо, що найближчим часом "ПриватБанк" має намір провести ще кілька етапів акції "Успішний бізнес", під час яких українські підприємці зможуть оформити банківські послуги і продукти за пільговими ставками. Слідкуйте за інформацією на сайті "ПриватБанку" і читайте про нові акції на нашому сайті.