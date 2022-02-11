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Коболєв виїжджає за кордон: куди збирається колишній голова "Нафтогазу" після обшуків ДБР

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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11 лютого, 11:45
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Коболєв повідомив про відліт незабаром
Коболєв повідомив про відліт незабаром / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Колишній голова "Нафтогаз" Андрій Коболєв повідомив, що виїжджає за кордон, до США та Великої Британії. На початку лютого до політика прийшли із обшуками слідчі ДБР. Йдеться про так звану справу "газу Жеваго".

Про свій від'їзд Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Коболєва, його адвокат повідомив слідчих Державного бюро розслідувань про своє заплановане перебування за кордоном у справах та з особистих причин.

"На всякий випадок. Раптом хтось не вірно зрозуміє причину моєї відсутності. Залишаюсь завжди відкритим для співпраці зі слідством в межах Закону", – написав Коболєв та доклав фото.

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Доповнюється..

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