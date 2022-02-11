Коболев выезжает за границу: куда собирается бывший глава "Нафтогаза" после обысков ГБР

Рассказываем, какие страны собирается посетить экс-глава "Нафтогаза" и по каким причинам

Коболев сообщил о скором отлете / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что выезжает за границу в США и Великобританию. В начале февраля к политику пришли с обысками следователи ГБР. Речь идет о так называемом деле "газа Жеваго".

О своем отъезде Коболев написал на своей странице в Facebook.

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По словам Коболева, его адвокат сообщил следователям Государственного бюро расследований о своем запланированном пребывании за границей по делам и по личным причинам.

"На всякий случай. Вдруг кто-то не верно поймет причину моего отсутствия. Остаюсь всегда открытым для сотрудничества со следствием в рамках Закона", – написал Коболев и приложил фото.

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