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Ледве новий глава "Укрзалізниці" почав закривати корупційні схеми, його відразу хочуть зняти, – Саакашвілі

9 березня, 14:46

Ірина Ненько Ірина Ненько

"Є величезна кількість людей, які годуються від цих годівниць", – заявив політик

Щойно новий глава правління "Укрзалізниці" почав ламати корупційні схеми, відразу ж з'явилася ініціатива про його звільнення, заявив 5 березня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" колишній президент Грузії, голова українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі, пише "Гордон".

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"Із залізницею що відбувається зараз? Вибачте, у залізниці в минулому році був збиток півмільярда доларів. Три місяці працює новий менеджмент. Є такий депутат [глава тимчасової слідчої комісії, нардеп від" Слуги народу Юлія] Гришина. Створила ТСК – і відразу хочуть зняти начальника залізниці, щойно він почав прикривати схеми", – сказав він.

Саакашвілі переконаний, що причина – в людях, які не хочуть втратити корупційні схеми і тому протидіють реформам в компанії.

"Щойно щось починає рухатися не в тому напрямку, відразу включається Верховна Рада, суди. Адже є величезна кількість людей, які годуються від цих годівниць", – заявив політик.

Верховна Рада на засіданні 27 січня створила тимчасову слідчу комісію з перевірки й оцінки стану акціонерного товариства "Укрзалізниця".

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У пояснювальній записці сказано, що у 2019 році "Укрзалізниця" показала "найгірші показники виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України майже в усіх напрямках діяльності". Серед завдань комісії – перевірка і оцінка стану "Укрзалізниці", перевірка закупівель, раціональності використання держмайна, професійної відповідності членів правління і наглядової ради компанії.

"Укрзалізниця" – публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту; за обсягами вантажних перевезень займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії, сказано на сайті компанії.

"Главком" відзначав, що нове правління компанії дало старт реформі "Укрзалізниці", створивши філії "УЗ Карго" і "УЗ Инфра", але наглядова рада з невідомих причин заблокувала це рішення. Головою правління компанії є Володимир Жмак.

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