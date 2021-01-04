Кабмін зірвав виконання своїх обіцянок перед "зеленими" інвесторами, – Гончаренко

Кабінет міністрів України зірвав виконання головних умов "зеленого" меморандуму, який підписали з іноземними інвесторами, – порушив чіткий графік погашення боргів перед підприємствами відновлювальної енергетики за вироблену електроенергію. Про це у Facebook написав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, повідомляє "Гордон".

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"Український уряд не заплатив 40% боргу по "зеленому" тарифу, який вони обіцяли сплатити ще в червні. Просто ще один приклад роботи з інвесторами від [президента України Володимира] Зеленського. Пам'ятаєте, коли Зеленський говорив про інвестиції? Що в Україні буде рай? І що тут ну просто черги стоятимуть?" – заявив Гончаренко.

Він нагадав, що іноземні інвестори вклали сотні мільйонів доларів у будівництво "зелених" електростанцій в Україні, але чинна влада не хоче виконувати своїх зобов'язань.

"До влади приходять "зелені" і починають розповідати, що грошей немає і платити нічого не будуть. Інвестори йдуть на поступки і списують 15% від усього боргу, але навіть і при таких умовах уряд все одно не погашає свої заборгованості", – підкреслив політик.

Гончаренко додав, що така поведінка влади призводить до зупинки іноземних інвестицій в Україну.

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1 серпня 2020 року набув чинності закон №810-IX, він передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, запровадження повної відповідальності за "небаланси" для виробників "чистої" електроенергії із 2022 року (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дадуть змогу економити державі 7 млрд грн щорічно, вважають автори документа. Закон визначає строки та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% – у 2021 році.

Меморандум між урядом та інвесторами у ВДЕ передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи із серпня цього року.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд планував у четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед "зеленою" генерацією боргів, писала "Енергореформа".

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10 вересня Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом міністрів та іноземними інвесторами у відновлювальну енергетику щодо зменшення "зелених" тарифів для сонячних і вітрових станцій, що знизило фінансові витрати на "зелену" енергетику, зазначало агентство "РБК-Україна".

Міністерство енергетики України пропонувало доповнити проєкт державного бюджету на 2021 рік пунктом про виділення коштів розміром 11,55 млрд грн для фінансової підтримки ДП "Гарантований покупець", щоб підприємство мало змогу здійснювати оплату за вироблену "зелену" електроенергію.

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Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не було, до проєкту державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

6 жовтня минулого року провідні асоціації ВДЕ написали листа прем'єр-міністрові Денису Шмигалю та повідомили, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння із виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними, писав "Укррудпром".

29 жовтня інвестори знову написали прем'єрові. Вони нагадали, що відновлювальна енергетика у 2019 році заплатила до державного та місцевих бюджетів 19,77 млрд податків, із яких 6,17 млрд грн податку на прибуток та 11,68 млрд грн ПДВ. Вони зазначили, що це навіть більше, ніж податки, які сплатили разом ДП "НАЕК "Енергоатом" та ЗАТ "Укргідроенерго", і втричі більше, ніж ті, які сплатили теплові електростанції.

"Укррудпром" проаналізував судовий реєстр і з'ясував, що станом на 7 жовтня компаній, які подали позови до ДП "Гарантований покупець", було вже понад 50, загальна сума збитку за позовними заявами вже перевищила 630 млн грн.

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