Кабмін планує знизити тариф для населення за рахунок зниження витрат на ремонти електромереж

Рішення може бути прийняте на засіданні уряду 4 серпня

Кабінет міністрів планує знизити тариф на електроенергію для населення до 1,2 грн/кВт·год за рахунок примусового скорочення витрат на ремонт застарілих електричних мереж, підстанцій і трансформаторів.

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Про це йдеться в проєкті постанови уряду, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на копію документа.

Так, операторів електромереж можуть зобов'язати знизити витрати на ремонти обладнання на 6 млрд грн на рік і направити ці гроші на компенсацію пільгового тарифу для населення.

Рішення може бути прийнято на засіданні 4 серпня.

За наявними даними, цей варіант викликає побоювання через ризик більш частих відключень споживачів особливо в опалювальний період.

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Співрозмовники РБК-Україна в Кабінеті міністрів повідомляють, що альтернативним сценарієм для зниження тарифів для населення розглядається стабілізація цін реалізації електроенергії іншим споживачам (не населенню) на рівні не нижче 1,7-1,8 грн/кВт·година. Це дозволить держкомпаніям "Енергоатом" і "Укргідроенерго" додатково отримати ті ж 6 млрд грн, які будуть спрямовані на забезпечення населення електроенергією за ціною 1,2 грн/кВт·година.

Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт·година при ринковій ціні понад 4 грн/кВт·година. Тариф на електроенергію в Україні залишається у 4 рази нижче, ніж у країнах Європи.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за тепло і газ.