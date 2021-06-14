Інвестори йдуть з України через спробу держави ввести акциз на зелену енергію, – Співак

На думку експерта, відхід інвесторів з України є поганим сигналом для інших компаній

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Іноземні інвестори йдуть з України через нестабільне податкове законодавство, зокрема наміри уряду ввести акциз на зелену електроенергію.

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Про це заявив керівник платформи "Національна стратегія розвитку" Дмитро Співак, інформує "Politeka".

"Україну залишають гроші. Шведський інвестиційний фонд NEFCO, який вкладав гроші у зелену енергетику, нас покинув. І у своєму комюніке вони пояснили, чому вони виходять із України. Кілька причин. Це спроба уряду Шмигаля ввести 3-відсотковий податок, акциз. Тому що цей інвестиційний фонд говорить, що в Європі немає аналога такого, на чисту зелену енергію ніхто не вводить акциз", – розповів Співак.

За його словами, інвестори також йдуть з України через те, що держава не виконує взяті на себе зобов'язання з виплати боргів перед інвесторами в проєкти з розвитку альтернативної енергетики.

"Інвестори йдуть в міжнародний арбітраж, тому що уряд України не виплачує борги", – сказав Співак.

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На його думку, відхід інвесторів з України є поганим сигналом для інших компаній. Він також підкреслив: відтік інвестицій негативно позначиться на розвитку країни.

"Ось нас покидає ще один великий, системний європейський інвестор. Скажіть мені, це хороший сигнал або поганий сигнал? Відповідаю. Це хріновий сигнал. Китайці пішли, фонд із зеленої енергетики йде, арабський світ грошей не дає, МВФ плювати на нас хотів, витирає об нас ноги", - додав Співак.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Наступного дня, 3 червня, найбільший скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Найбільші асоціації відновлюваної енергетики назвали плани уряду спробою експропріації їхніх активів і пригрозили судом.

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Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти держави готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику.