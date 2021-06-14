Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі потрібно заборонити назавжди, – нардеп

/ Фото: Pixabay

Україна має повністю і назавжди заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Реклама

Про це заявила народний депутат Вікторія Гриб в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "Politeka".

"Економічно сьогодні Україна ну ніяк не виграє. Ми бачимо тільки постійні проблеми. Ми бачимо демпінгові ціни з Росії та Білорусі по електроенергії. Ми бачимо, що страждають шахтарі, теплоенергетики, атомники", - повідомила нардеп.

Рішення НКРЕКП обмежити імпорт лише на 4 місяці Гриб назвала помилковим, яке тільки створить проблеми енергосистемі перед початком опалювального сезону.

"Ми сьогодні є свідками того, коли цей імпорт заборонили тільки на 4 місяці, до жовтня. Я взагалі не розумію, що відбувається. З одного боку, ми воюємо. З іншого боку, ми займаємося постійним товарообігом. Дуже складна ситуація", – додала нардеп.

Реклама

Нагадаємо, 26 травня НРКЕКУ обмежила до 0 МВт доступну пропускну здатність для імпорту електроенергії в Україну з Росії та Білорусі лише до 1 жовтня 2021 року. Водночас підписаний президентом Зеленським закон передбачав заборону до 31 грудня 2021 року.

Тимчасове рішення НКРЕКП розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.

З початку 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт·год на суму понад 1 млрд грн.