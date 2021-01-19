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Гройсман пояснив, як Україна опинилася на межі віялових відключень

19 січня, 14:55

Инна Бабур Инна Бабур

Влада почала методично руйнувати енергосистему країни, вважає експрем'єр

Влада повністю зупинила реформу ринку електричної енергії і почала методично руйнувати енергетичну систему країни, що зрештою призвело до нинішнього дефіциту вугілля і ризику віялових відключень споживачів.

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Про це заявив експрем’єр-міністр (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі "Україна 24", пише "РБК".

"Україна ухвалила на виконання з європейськими партнерами закон про ринок електричної енергії. Ми його почали впроваджувати. У нас були абсолютно чіткі параметри… Прийшли на зміну нам декілька урядів, і вони до цього дня протягнули, як могли. Тобто, вони сьогодні методично знищують енергетичну систему країни", - зазначив експрем’єр.

За його словами, через непрофесійність влади, на ринку штучно створені мільярдні борги перед атомною генерацією, а шахти та теплові електростанції на грані зупинки.

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"Вони сьогодні ставлять країну у величезну небезпеку. Шалені борги атомки. Шахти зупинені з позиції нарощення запасів вугілля для ТЕС. ТЕС зупиняються. І при тому при всьому, що у нас прекрасна збалансована енергосистема", – наголосив експрем’єр.

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Нагадаємо, Україна відкрила ринок електричної енергії з 1 липня 2019 року, однак на рівні вторинного законодавства реформа не була завершена. Зокрема на ринку досі наявне перехресне субсидіювання і надмірне адміністративне втручання.

15 січня 2021 року через брак вугілля на державних ТЕС компанії "Центренерго" системний оператор НЕК "Укренерго" попередив про можливе від'єднання споживачів.

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електрика ТЕС шахти Володимир Гройсман віялові відключення Центренерго Укренерго енергосистема
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