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Державна комісія з енергетики НКРЕКП знову підвищить собі зарплату на 47%

17 червня 2021 15:00

Ірина Ненько Ірина Ненько

Для цього регулятор підвищує ставку плати на своє утримання на 21%

НКРЕКП планує підвищити фонд заробітної плати на III квартал 2021 року на 47%, порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Відповідний проєкт постанови НКРЕКП оприлюднено на сайті комісії в порядку денному 23 червня, повідомляє "Znaj.ua".

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Зарплатний фонд на III квартал 2021 року склав 138 млн грн, у порівнянні із 93 млн грн в аналогічний період минулого року. Для цього НКРЕКП на III квартал вирішила підвищити ставку плати на своє утримання на 21%.

З липня 2021 року ставка складе 0,058% у порівнянні із 0,048% в аналогічний період минулого року.

Ставку на регулювання зобов'язані платити всі постачальники газу, електроенергії та житлово-комунальних послуг до спеціального фонду державного бюджету. Ці кошти з бюджету спрямовуються на утримання НКРЕКП.

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Загальні витрати бюджету на утримання комісії в третьому кварталі збільшаться майже на половину – до 178 млн грн.

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Нагадаємо, у 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітну плату в 1,5 рази, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік. У 2020 році їх зарплата зросла у 2 рази – в середньому до 2,1 млн грн. Крім зростання зарплат, НКРЕКП практикує преміювання членів комісії з 50% посадового окладу кожні 3 місяці. Остання премія в розмірі 1,25 млн грн була затверджена наприкінці квітня.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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