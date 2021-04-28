Головні олігархи засідають у владі, – Гордон

Відомий журналіст Дмитро Гордон підтримав намір Володимира Зеленського обмежити вплив олігархів і закликав почати процес деолігархізації з очищення самої влади, пише "Обозреватель". Таку позицію він висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Що таке олігархи? Олігархи – це прямий наслідок корумпованої влади. Тому що без корумпованої влади олігархів не буде. Головні олігархи засідають у владі. Це люди, які прийшли до влади, умовно кажучи, бомжами в порівнянні з тим, ким вони стали при владі . Пішли мільйонерами і мільярдерами", - заявив Гордон.

Він навів приклади того, як доступ до необмеженої влади ставав способом збагачення вищих чиновників.

"Віктор Федорович Янукович. Він мільярдер, супермільярдер. Звідки він узяв ці гроші? Чому він став олігархом? Корупція! Він що, прийшов багатою людиною у владу? Директор автобази. Ще раніше беремо – Павло Іванович Лазаренко. Директор радгоспу, вибачте. А які мільйони у людини виявилися. І це те, що вдалося знайти", – підкреслив журналіст.

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Дмитро Гордон різко розкритикував ініціативи деяких представників влади, спрямовані на посилення фіскального тиску на бізнес. На його думку, це дасть зворотний ефект.

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"Зрозуміло, чому зараз пропонується таке підвищення податків на бізнес. Тому що йдуть гроші. Попутно я хочу сказати, ось це збільшення податків, яке зараз пропонують, це злочин. Що вони творять взагалі? Звідки вони взялися на нашу голову? Ці соціалісти. Це не "слуга народу", це соціалісти. Відібрати і поділити. Причому вони навіть це не вміють. вони не вміють відняти і не вміють поділити. Вони напівписьменні соціалісти", – резюмував він.

15 квітня на засіданні РНБО президент Зеленський анонсував розробку "фундаментального законопроєкту про статус олігарха в нашій країні". Він доручив зайнятися підготовкою документа РНБО, Офісу президента і Антимонопольному комітету.