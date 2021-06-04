Глава тарифної комісії Тарасюк відхрестився від відповідальності за збитки "Енергоатому"

Голова НКРЕКП звинуватив "Енергоатом" у неефективності у відповідь на заклик держкомпанії припинити махінації трейдерів на ринку електроенергії

Голова НКРЕКУ Валерій Тарасюк / Фото: Кабинет министров Украины

Глава регулятора НКРЕКП Валерій Тарасюк відхрестився від вини за збитки державного "Енергоатому" і звинуватив держкомпанію в неефективності.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 3 червня ввечері, пише "Оbozrevatel".

"Окремо про державні компанії. Переконаний, що саме дії окремих компаній, які в період максимальної ціни на ринку двосторонніх договорів продавали електроенергію довгостроково з дисконтом біля 30%, є неприпустимими. Мова йде, перш за все, про державний Енергоатом, ...який сьогодні (3 червня – ред.) видав дивний і напрочуд непрофесійний прес-реліз", - заявив Тарасюк.

Вдень 3 червня НАЕК "Енергоатом" закликав НКРЕКП припинити махінації трейдерів на ринку електроенергії, через які держкомпанія втрачає мільярди гривень.

Пресреліз держкомпанії був оприлюднений після того, як на засіданні 2 червня НКРЕКП відмовилася від прохання Міністерства енергетики та учасників ринку усунути можливості для близьких до комісії трейдерів проводити махінації із цінами на оптовому ринку електроенергії.

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Нагадаємо, у травні 2021 року ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт·год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками економіста Бориса Кушнірука, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів, державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 мдрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.