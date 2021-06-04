Русский
$ 27,34
33,26
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Глава тарифної комісії Тарасюк відхрестився від відповідальності за збитки "Енергоатому"

4 червня, 11:55

Ірина Ненько Ірина Ненько

Голова НКРЕКП звинуватив "Енергоатом" у неефективності у відповідь на заклик держкомпанії припинити махінації трейдерів на ринку електроенергії

Голова НКРЕКУ Валерій Тарасюк

Голова НКРЕКУ Валерій Тарасюк / Фото: Кабинет министров Украины

Глава регулятора НКРЕКП Валерій Тарасюк відхрестився від вини за збитки державного "Енергоатому" і звинуватив держкомпанію в неефективності.

Реклама

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 3 червня ввечері, пише "Оbozrevatel".

"Окремо про державні компанії. Переконаний, що саме дії окремих компаній, які в період максимальної ціни на ринку двосторонніх договорів продавали електроенергію довгостроково з дисконтом біля 30%, є неприпустимими. Мова йде, перш за все, про державний Енергоатом, ...який сьогодні (3 червня – ред.) видав дивний і напрочуд непрофесійний прес-реліз", - заявив Тарасюк.

Вдень 3 червня НАЕК "Енергоатом" закликав НКРЕКП припинити махінації трейдерів на ринку електроенергії, через які держкомпанія втрачає мільярди гривень.

Пресреліз держкомпанії був оприлюднений після того, як на засіданні 2 червня НКРЕКП відмовилася від прохання Міністерства енергетики та учасників ринку усунути можливості для близьких до комісії трейдерів проводити махінації із цінами на оптовому ринку електроенергії.

В тренді
Долар припинив падати, а євро не змінив напрямок: курс валют НБУ
Реклама

Нагадаємо, у травні 2021 року ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт·год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками економіста Бориса Кушнірука, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів, державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 мдрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Долар
Долар "зробив гірку" – чи чекати на піке у червніФінанси
Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скільки
Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скількиЕкономіка
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червня
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червняЕкономіка
Економія без зусиль: як це можна робити з
Економія без зусиль: як це можна робити з "розумними" електролічильникамиЕкономіка
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квитки
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квиткиЕкономіка
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнах
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнахЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти