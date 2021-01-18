"Гарантований покупець" може не виконувати настанову НКРЕКП при виплаті боргів, – юрист

Це, простою мовою, – порада чи у кращому випадку не зобов’язуюча вказівка, каже адвокат

Державне підприємство "Гарантований покупець" може не виконувати отриману настанову від Національної комісії з питань енргетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яка намагається заборонити виплату повної суми боргу перед підприємствами "зеленої" енергетики. Про це у Facebook написав Владислав Соколовський, адвокат, керуючий партнер юридичної компанії "Соколовський і партнери", пише "Politeka".

Реклама

Він нагадав, що НКРЕКП видала настанову ДП "Гарантований покупець", в якій вказано, що щонайменше 50% коштів, отриманих від ПРАТ "НЕК "Укренерго" у рамах кредитів, наданих банками під гарантії держави, нібито треба направляти на погашення заборгованості перед ДП НАЕК "Енергоатом".

"Ця "настанова", згідно з ч. 5 ст. 14 закону про НКРЕКП, не є обов‘зковою. Регулятор свої рішення оформлює "постановами". Отже, "настанова" – це не зобов'язуючий до виконання акт. Це, простою мовою, — порада чи у кращому випадку не зобов’язуюча вказівка", – підкресилв Соколовський.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що можновладці, яких привів до влади Володимир Зеленський у Нацкомісію з питань енергетики та Кабінет міністрів, шукають шляхи для зупинки виплат боргів "зеленій" генерації у сумі 9 млрд грн, що розриває співпрацю України з Європейським Союзом, фінансовими партнерами та іншими іноземними організаціями.

При цьому ЄБРР – один із найбільших інвесторів у галузь ВДЕ в України – звернувся до голови НКРЕКП із занепокоєнням щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.

В тренді Курс долара майже завмер, євро підріс в ціні

Реклама

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість. 16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованому покупцю" настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно із меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними у червні 2020 року.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама