ФРУ просить президента ветувати закон про зниження ПДВ для аграріїв: він спотворює конкуренцію на ринку

Федерація роботодавців закликала президента ветувати закон про зниження ПДВ для аграріїв, як такий, що спотворює конкуренцію на ринку.

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Про це повідомив глава Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник на своїй сторінці у Facebook, пише "Politeka".

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон, який передбачає зниження ставок ПДВ із 20 до 14% виробникам сировини (зерна, насіння льону, ріпаку та соняшнику, цукрових буряків тощо), у той час, як для представників переробної галузі податки залишаються без змін. Закон передали для підписання президенту Володимиру Зеленському, але він його поки не підписав.

Як сказано в повідомленні Олійника, цей закон призведе не до здешевлення продуктів харчування для українців, а навпаки – до їх подорожчання. "Буде зростання цін – хліб, молочка і т. п. Зерно в турборежимі буде експортуватися, а значить, ціна внутрішнього ринку буде рости через дефіцит. По-друге, різницю ПДВ між сировиною і готовою продукцією переведуть на споживача", – пояснив експерт.

Раніше ФРУ розповсюдила заяву, в якій також закликала президента Зеленського ветувати зазначений закон, оскільки він призведе до множинних проблем на ринку.

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"Реалізація закону призведе до спотворення конкуренції (зокрема, між переробниками, які використовують власну сировину і тими, хто переробляє придбану сировину), погіршення умов ведення бізнесу для переробної галузі і збільшення можливостей для зловживань з ПДВ", — наголошується в зверненні ФРУ.

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Крім того, у федерації вважають норми прийнятого закону економічно необґрунтованими, що створюють нерівність в оподаткуванні і не відповідають цілям, декларованим під час його розробки і розгляду, які призведуть до непередбачуваних наслідків для аграрної та переробної галузей України.

У ФРУ підкреслили: зниження ставки ПДВ вплине на обсяг надходжень до державного бюджету і виконання його дохідної частини в поточному і наступних роках. А також відзначили невідповідність норм закону положенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема в частині вимог Директиви ЄС №2006/112/ЄС від 28.11.2006 р. Про спільну систему ПДВ, згідно з якою держави-члени можуть встановлювати мінімальну стандартну ставку ПДВ у розмірі 15% з можливістю перегляду.

Крім того, у федерації звернули увагу, що прийнятий закон порушує принципи співпраці з МВФ, згідно з якими Україна має утримуватися від введення нових звільнень від сплати податків або податкових пільг.

Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін заявив, що вибіркове зниження ПДВ для аграріїв пролобійовано окремими виробниками і не сприятиме підвищенню доступності продуктів харчування для населення.

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Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон №3656 "Про внесення змін до Податкового кодексу України", яким знижується з 20% до 14% ставка ПДВ для сільськогосподарської продукції в частині незбираного молока, великої рогатої худоби, живих свиней, пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, льону та ріпаку, соняшнику та інших олійних культур, а також цукрових буряків.

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