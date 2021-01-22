"Євросолідарність" вимагає заборонити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

А також провести аудит і перевірку діяльності ПАТ "Центренерго"

Фракція "Європейська солідарність" вимагає від уряду заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі та до 1 лютого відзвітувати про плани синхронізації енергосистеми України з країнами Європейського Союзу.

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву співголови фракції Герасимова, пише "Znaj.ua".

"Євросолідарність" наполягає на забороні імпорту електроенергії з Білорусі та з РФ. Уряд до 1 лютого має відзвітувати перед Верховною Радою про заходи, вжиті з метою об'єднання електромереж Європейського Союзу та України", – повідомив співголова фракції.

Герасимов вважає, що команда президента Володимира Зеленського "загнала українців в енергетичну кризу посеред зими, повністю проваливши підготовку до опалювального сезону".

Герасимов підкреслив, що така ситуація з паливом сталася вперше за роки незалежності.

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Йдеться про відсутність вугілля на складах державних ТЕС "Центренерго".

Також крім заборони імпорту струму з Росії та Білорусі, в "Євросолідарності" відзначили необхідність для Державної аудиторської служби України провести аудит і перевірку діяльності ПАТ "Центренерго".

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"Енергетична криза і загроза енергетичній незалежності України – це не тільки вирок некомпетентності влади Зеленського, а й іспит для парламенту, який повинен довести здатність захищати національні інтереси держави", – резюмував Герасимов.

Нагадаємо, з 3 січня Україна почала імпорт білоруської атомної електроенергії. Поставки почали три компанії, найбільша серед яких "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

Із початку місяця імпортовано близько 80 млн кВт·год на суму понад 100 млн грн.

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Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 р. Тоді у загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт·годин. Тільки прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, склали від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт також спровокував найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній.

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