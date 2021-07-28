Якщо Україна хоче зберегти свою металургію, експорт брухту треба тимчасово заборонити, – експерт

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Металобрухт є стратегічною сировиною для вітчизняної металургії, заборона на його експорт – це питання економічної безпеки. Про це заявив керівник Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігор Гужва, повідомляє "Znaj.ua".

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"Металобрухт – це стратегічна сировина сьогоднішнього і завтрашнього дня. Лом на сьогоднішній день у світі набагато простіше переробляти з точки зору енерговитратності та екології. Ті підприємства, які вже перейшли на переробку металобрухту і на сучасне обладнання – вони вже виграли в часі", – розповів Гужва.

Він підкреслив: для металургійних підприємств, які перейшли на сучасні технології виробництва, брухт є необхідною сировиною. Тому, щоб зберегти вітчизняну промисловість, слід ввести заборону на вивезення брухту, дефіцит якого вже починають відчувати підприємства.

"Якщо ми хочемо мати свою металургійну галузь, відповідь очевидна: ми повинні забезпечити її сировиною. Якщо ми будемо забезпечувати сировиною нашого конкурента, то наші підприємства будуть простоювати, а конкурент – отримувати сировину, випускати аналогічну продукцію і займати наші ринки в Європі і в інших країнах світу", – пояснив Гужва.

За його словами, в Україні десятки підприємств критично залежать від металобрухту, тому є серйозні підстави для введення заборони на його експорт.

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"Для нас це стратегічна сировина. І від нього вже всі економічні – це зайнятість, податки тощо, моя відповідь очевидна – забороняти треба (експорт брухту – ред.). І це обґрунтовано – і юридично, і економічно, і екологічно", - підсумував Гужва.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту у зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвело до його різкого експорту, і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ водночас підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.

У той же час голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що дефіцит металобрухту вже змушує промпідприємства скорочувати виробництво, і закликав ввести заборону на експорт брухту.