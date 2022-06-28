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Ще один ляпас РФ: США запровадили нові санкції проти Росії

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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28 червня, 18:17
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Заборона не стосується золота, яке перебувало за межами РФ на момент набрання чинності забороною імпорту
У Мінфіні США розповіли про нові санкції проти РФ
У Мінфіні США розповіли про нові санкції проти РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії за війну в Україні. Зокрема США заборонили імпорт російського золота.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

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"Імпорт у Сполучені Штати золота з РФ заборонено, за винятком випадків, передбачених законом, або ліцензією, або іншим дозволом бюро контролю за іноземними активами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборона не стосуватиметься золота, яке перебувало не на території Росії на момент набрання чинності розпорядженням Мінфіну.

Також у Білому домі розширили список санкцій для російських громадян, включивши туди ще 57 росіян.

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Під санкціями опинилася телеведуча Тіна Канделакі, гендиректор КамАЗу Сергій Когогін, ексміністр оборони РФ Анатолій Сердюков з дружиною та дітьми та інші росіяни.

Литва обійдеться без російського газу

Сейм Литви на законодавчому рівні заборонив імпорт газу РФ. Виняток становить транзит ресурсу через Калінінградську область.

Як пояснив міністр енергетики Дайнюс Крейвіс, це рішення не тільки допоможе покращити надійність у постачанні блакитного палива, але й сприятиме кращій безпеці Литви.

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Раніше ми розповідали, чому в Європі не можуть наважитися на обмеження цін на російський газ. Також ми писали, чому у Німеччині оголосили режим тривоги і до чого тут війна в Україні.

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