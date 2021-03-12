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Екоподаток необхідно використовувати для екомодернізації підприємств, – нардеп

12 березня, 18:39

Ірина Ненько Ірина Ненько

На думку Олексія Устенко, 70% екологічного податку має залишатися на спецрахунках підприємств за умови екомодернізаціі

На сьогодні українське законодавство не має вимог щодо цільового використання коштів екологічних податків, що не дає можливості модернізувати підприємства. Про це заявив народний депутат ( "Слуга народу") Олексій Устенко, пише "Znaj.ua".

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"На жаль, ніхто не розглядав це питання у комплексі. 45% відсотків зібраного екоподатку спрямовують до загального фонду держбюджету, 55% – до місцевих бюджетів. Тоді витрачають ці кошти на будь-що, але не на те, що необхідно, аби захистити середовище. Ще одна проблема – законодавство не має вимог щодо цільового використання коштів екоподатку. Тому рівень забруднення атмосфери залишається високим", – зазначив нардеп.

Вирішення проблеми – ухвалення закону, який регулюватиме податкові витрати підприємств. "Левова частка екологічного податку має реінвестуватися в екомодернізацію. Але існує умова – збережені кошти необхідно інвестувати в заходи з покращання екології. Тому потрібно збільшити контроль, аби все спрямовувалося за призначенням. Отже, необхідно встановити регулятори спрямування екоподатку, які не лише стимулюватимуть підприємства зменшувати викиди, а й дадуть їм можливість це робити".

На думку Олексія Устенка, 70% екологічного податку має залишатися на спецрахунках підприємств за умови екомодернізації, а ще 30% – треба перераховувати у спеціальний екологічний фонд, з якого фінансуватимуться загальнодержавні заходи з охорони довкілля. "Екоподаток має використовуватися лише для покращення екологічної ситуації. В іншому випадку – це не екоподаток, а приховане джерело фінансування інших видатків державного та місцевих бюджетів. Якщо залишити все так, як зараз є, то деякі "дірки" справді будуть залатані, але здоров’я та життя українців буде у небезпеці", – підкреслив він.

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Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

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У той же час координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Ольга Бойко заявила, що запропоноване урядом підвищення ставок екоподатку не призведе до поліпшення стану навколишнього середовища, ці кошти підуть на проїдання.

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