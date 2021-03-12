Екоподаток необхідно використовувати для екомодернізації підприємств, – нардеп

На сьогодні українське законодавство не має вимог щодо цільового використання коштів екологічних податків, що не дає можливості модернізувати підприємства. Про це заявив народний депутат ( "Слуга народу") Олексій Устенко, пише "Znaj.ua".

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"На жаль, ніхто не розглядав це питання у комплексі. 45% відсотків зібраного екоподатку спрямовують до загального фонду держбюджету, 55% – до місцевих бюджетів. Тоді витрачають ці кошти на будь-що, але не на те, що необхідно, аби захистити середовище. Ще одна проблема – законодавство не має вимог щодо цільового використання коштів екоподатку. Тому рівень забруднення атмосфери залишається високим", – зазначив нардеп.

Вирішення проблеми – ухвалення закону, який регулюватиме податкові витрати підприємств. "Левова частка екологічного податку має реінвестуватися в екомодернізацію. Але існує умова – збережені кошти необхідно інвестувати в заходи з покращання екології. Тому потрібно збільшити контроль, аби все спрямовувалося за призначенням. Отже, необхідно встановити регулятори спрямування екоподатку, які не лише стимулюватимуть підприємства зменшувати викиди, а й дадуть їм можливість це робити".

На думку Олексія Устенка, 70% екологічного податку має залишатися на спецрахунках підприємств за умови екомодернізації, а ще 30% – треба перераховувати у спеціальний екологічний фонд, з якого фінансуватимуться загальнодержавні заходи з охорони довкілля. "Екоподаток має використовуватися лише для покращення екологічної ситуації. В іншому випадку – це не екоподаток, а приховане джерело фінансування інших видатків державного та місцевих бюджетів. Якщо залишити все так, як зараз є, то деякі "дірки" справді будуть залатані, але здоров’я та життя українців буде у небезпеці", – підкреслив він.

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Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

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У той же час координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Ольга Бойко заявила, що запропоноване урядом підвищення ставок екоподатку не призведе до поліпшення стану навколишнього середовища, ці кошти підуть на проїдання.

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