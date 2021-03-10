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ДТЕК підписав заяву ГД ООН про розширення прав і можливостей жінок

10 березня, 17:45

Ірина Ненько Ірина Ненько

Україна вперше приєдналася до міжнародної програми Target Gender Equality

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко підписав Заяву про підтримку Принципів розширення прав і можливостей жінок (WEP).

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За словами генерального директора Мережі Глобального договору ООН в Україні Тетяни Сахарук, Україна вперше приєдналася до міжнародної програми Target Gender Equality Глобального договору ООН, в якій тільки у цьому році беруть участь понад 35 країн.

"Наше завдання – підвищити інформованість компаній про важливість жіночого лідерства в бізнесі і показати переваги збалансованих команд. Ми раді, що вже при оголошенні про початок програми отримали живий відгук українських компаній до цієї теми. Протягом року будемо працювати над створенням стійкого руху відповідального бізнесу в сфері гендерної рівності", – зазначила Тетяна Сахарук.

"Підписуючи Заяву про підтримку Принципів розширення прав і можливостей жінок, ДТЕК розділяє ідею гендерної рівності та боротьби зі стереотипами. Ми вважаємо, що кожен член команди заслуговує рівних можливостей для досягнення своїх професійних цілей. Такий підхід сприяє появі нових ідей, залученню талантів, впровадженню інновацій та інноваційних рішень. Все це допомагає компанії працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства", – підкреслив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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Спільна ініціатива структури "ООН-жінки" і Глобального договору ООН визначає сім принципів, які сприяють розширенню прав і можливостей жінок на робочому місці, у сфері бізнесу та суспільстві.

Нагадаємо, минулого року ДТЕК представив Нову стратегію 2030, яка заснована на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Як відповідальний бізнес ДТЕК інтегрував 12 із 17 Цілей сталого розвитку ООН в ESG-стратегію. Зокрема, і Мету сталого розвитку №5 – надання рівних умов для всіх і розвиток кар'єри співробітників незалежно від гендерної приналежності.

ДТЕК дотримується принципів сталого розвитку, із 2007 року є учасником Глобального договору ООН. У 2010 році компанія увійшла до альянсу Глобального договору в Україні.

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