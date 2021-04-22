Дотації на держшахти складуть 7,3 млрд грн через продаж вугілля по заниженій ціні, – експерт

Фактично державні шахти через штучно занижені ціни дотують компанію "Центренерго" на 2 млрд грн щороку, каже економіст

Міністерство енергетики змушує державні шахти продавати вугілля на 500 грн/т дешевше ринкового рівня, що призведе до збільшення бюджетних дотацій на підтримку вугільної галузі до рекордний 7,3 млрд грн. Про це повідомив економіст Борис Кушнірук, пише "Главком".

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"Державні шахти за рекомендацією Міністерства енергетики наразі продають вугілля по 1650 грн/т. Тобто, на 450-500 грн/т нижче ринкового рівня. Фінансовий дефіцит державного вугільного сектору на кінець року складе рекордних 7,3 млрд гривень. В бюджеті передбачені дотації лише 2,5 млрд грн, відповідно уже влітку країну чекають масові страйки шахтарів через відсутність коштів на виплату заробітної плати", – заявив економіст на своїй сторінці в Facebook.

Фактично державні шахти через штучно занижені ціни дотують компанію "Центренерго" на 2 млрд грн щороку.

"Міністерство, змушуючи державні шахти продавати для "Центренерго" вугілля на 500 грн/т дешевше ринку, дотує цю нещасну компанію на 2 млрд грн на рік. Фактично Міненерго свідомо руйнує цілий сектор економіки для спасіння розграбованої Коломойським державної компанії", – пояснив економіст.

За його словами, це можна пояснити або намаганням приховати реальні масштаби корупції в "Центренерго", або спробою Фонд держмайна обманути потенційних покупців компанії, створивши видимість ефективності за рахунок прихованих дотацій від державних шахт.

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"В будь-якому випадку нічим хорошим ні для Міненерго, ні для "Центренерго", ні тим більше для державних шахт це не закінчиться. Такими темпами, уже влітку парламент буде змушений переглядати бюджет і збільшувати дотації для недопущення соціального бунту у шахтарських містечках, – додав Кушнірук.

Економіст наголосив, уряд має припинити приховані дотації "Центренерго" і запровадити прозору біржову торгівлю вугіллям з прив’язкою до зрозумілих індикативів – будь-то індекс API2 у Роттердамі чи індекс польської біржи з врахуванням вартості доставки і перевалки.

Нагадаємо, собівартість видобутку вугілля на державних шахтах складає близько 4200 грн/т.

Різниця між ціною продажу вугілля держшахтами і реальною собівартістю покривається за рахунок прямих дотацій з державного бюджету.

Затримки або нестача дотацій призводить до виникнення заборгованості по заробітній платі і боргам за електроенергію.

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Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. У 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак упродовж року видатки зросли до 5 млрд грн.

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