Для зупинки імпорту струму з Білорусі потрібні зміни до закону, – "Укренерго"

Обмежувати доступ для імпорту з російсько-білоруської енергосистеми можна було до 31 грудня 2020 року

НЕК "Укренерго" не зможе обмежити доступ трейдерам до міждержавних мереж для імпорту електроенергії з Білорусі та Росії без відповідних змін законодавства.

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Про це йдеться в заяві компанії у відповідь на критику закупівлі Україною електроенергії з Білоруської АЕС.

"Законних підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності нині не існує. Зважаючи на викладене та відповідно до вимог Закону "Про ринок електричної енергії", НЕК "Укренерго" відновила аукціони на доступ до міждержавних перетинів у 2021 році", – йдеться в повідомленні держкомпанії.

У компанії пояснили, що відповідно до перехідних положень Закону "Про ринок електроенергії", обмежувати доступи до міждержавних перетинів для імпорту з російсько-білоруської енергосистеми можна було тільки до 31 грудня 2020 року.

За даними НЕК "Укренерго", імпорт із Білорусі розпочався 3 січня з 01:00 в обсязі 3,45-3,96 млн кВт·годин щодоби.

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Нагадаємо, що імпортне постачання електроенергії з Білоруської АЕС здійснюють три компанії: "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт·год, а прямі збитки енергосистеми від такого постачання оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт спричинив найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.

Тимчасову заборону на імпорт із Росії було введено навесні 2020 року, зокрема, після критики постачання президентом Володимиром Зеленським.

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