Русский
$ 27,64
33,44
  1. Економічні новини
  2. Економіка

Депутати повинні стимулювати розвиток агропрому, а не лобіювати інтереси олігархів, – Гетманцев

10 лютого, 15:48

Инна Бабур Инна Бабур

Депутати мають стимулювати не сировинну аграрну галузь, а розвиток промисловості

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю OBOZREVATEL, коментуючи ухвалення парламентом закону про зниження ПДВ для окремих виробників аграрної сировини, який досі не підписав президент Володимир Зеленський.

Реклама

"Ми не повинні надавати пільги сировинній галузі. Навпаки, ми маємо брати гроші сировинників і направляти на розвиток промисловості, зокрема й сільгосппереробки, де створюються робочі місця, на відміну від вирощування сільгоспкультур, що незабаром буде відбуватися без участі людини. Ми ж продовжуємо надавати пільги сировинному бізнесу абсолютно незрозумілими рішеннями", - сказав Гетманцев.

За його словами, аграрна сировинна галузь є однією із найсильніших галузей вітчизняної економіки, і продовжуючи її стимулювати, влада будує сировинну економіку.

"Скажіть, чому ефективна ставка оподаткування на дохід сільськогосподарського виробника менш ніж 1%, тоді як у промисловців більш як 2%? Ми дійсно хочемо завершити будівництво сировинної економіки? Нам для цього залишилося недовго. У нас із 2010 до 2019 р. частина первинного сектора в структурі експорту збільшилася з 15% до 34%. У той час як, наприклад, у Польщі 2%, в Туреччині 5%, Словаччині 3%. Ви думаєте, сусіди роблять помилку, стимулюючи промисловість?" – зазначив Гетманцев.

Депутат також нагадав, що вітчизняні агрохолдинги завжди знаходили можливість пролобіювати ухвалення потрібних їм рішень через парламент, і, на його думку, ситуацію потрібно кардинально змінювати.

В тренді
Базова величина замість прожиткового мінімуму: скільки платитимуть на дітей?
Реклама

"Український великий бізнес, на жаль, звик розв'язувати свої питання, скажімо так, традиційно. Ті рішення, які йдуть на користь аграрним холдингам, завжди проходили на ура. Це вже традиція, візьміть будь-який держбюджет на будь-який рік, завжди аграрні олігархи собі щось виторговували", - констатував Гетманцев.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору (виробників сировини) із 20% до 14% (№3656), Рада ухвалила 17 грудня 2020 року. Закон передали президенту Володимиру Зеленському, але він його досі не підписав.

Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що вибіркове зниження ПДВ для аграріїв пролобійоване окремими виробниками і не сприятиме підвищенню доступності продуктів харчування для населення.

В свою чергу Федерація роботодавців закликала президента ветувати закон про зниження ПДВ для аграріїв. Як заявив голова ФРУ Дмитро Олійник, цей закон спотворює конкуренцію на ринку, і призведе не до здешевлення продуктів харчування для українців, а навпаки – до їх подорожчання. До того ж, різницю ПДВ між сировиною і готовою продукцією перекладуть на споживачів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

сільське господарство податки ПДВ Данило Гетманцев сировина законопроекти агробізнес
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Пальне дорожчає семимильними кроками: коли ціни перестануть зростати
Пальне дорожчає семимильними кроками: коли ціни перестануть зростатиЕкономіка
Гривня міцнішає: чи чекати повернення до курсу 27 гривень за долар
Гривня міцнішає: чи чекати повернення до курсу 27 гривень за доларФінанси
Коли долар почне дешевшати – прогноз курсу на лютий
Коли долар почне дешевшати – прогноз курсу на лютийЕкономіка
Ціни на пальне зірвалися з
Ціни на пальне зірвалися з "якоря", на скільки вони ще зростутьАвто
Україна скуповує імпортну свинину: звідки везуть м'ясо
Україна скуповує імпортну свинину: звідки везуть м'ясоЕкономіка
Україна скуповує каву: ТОП-5 країн, з яких її везуть
Україна скуповує каву: ТОП-5 країн, з яких її везутьЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти