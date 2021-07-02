Депутати мають виключити "зелений" акциз із законопроекту №5600, щоб врятувати Україну від атаки іноземних інвесторів, – Кушнірук

/ Фото: Pixabay

Норму про введення акцизного збору на виробництво зеленого струму в Україні потрібно прибрати із податкового законопроєкту №5600, який 1 липня був прийнятий в першому читанні, для відновлення припливу інвестицій в Україну.

Реклама

Про це у Facebook написав економіст Борис Кушнірук, повідомляє "Znaj.ua". Економіст відзначає, що поточна фіскальна політика держави стосовно "зелених" інвесторів призведе до міжнародних арбітражів проти України.

"Інформація про невиконання українською державою прийнятих на себе зобов'язань, збільшення податків, по суті, заднім числом, в тому числі з відвертим порушенням норм Податкового кодексу, стає відомою далеко за межами України", – сказав Кушнірук.

За його словами, скарги інвесторів у відновлювані джерела енергії України реально дійшли до багатьох інших інвесторів. Вони бачать, що інвестиційний клімат в нашій державі останні два роки стрімко погіршується.

Він зазначив, що у 2020 році в Україні відбувся відтік інвестицій (вперше за 5 років), який продовжився у I кварталі поточного року.

Реклама

"Вірогідно, що і другий квартал, який щойно закінчився, покаже досить негативну тенденцію для України. Іноземні інвестори розуміють, що вони не просто не зможуть отримати бажану прибутковість своїх проєктів в Україні, а й взагалі можуть втратити свої гроші", – сказав економіст.

Також він повідомив, що Кабмін не повертає борги інвесторам, незважаючи на підписаний із ними меморандум. За минулий рік винні ще 17,8 млрд грн. Недоїмки за перші три місяці цього року становлять 7%, за квітень – 28%.

"Меморандум критично порушується, попри стабілізаційні гарантії, Кабмін зареєстрував законопроєкт №5600, де є ідея ввести акцизний збір на "зелену" енергію. Це може перетворитися у потужну бомбу не тільки для інвесторів та взагалі українського бізнесу, але і саму владу", – вважає експерт.

"Якщо говорити про ВДЕ, то єдиний шанс для держави зберегти інвестиції в галузь і не втратити довіру інвесторів і не "нариватися" на позови в міжнародних судах з гарантованим програшем з боку України – це прибрати скандальну ідею акцизу із законопроєкту при підготовці до другого читання" , – додав Кушнірук.

Він зазначив, що в такій ситуації надія лише на адекватність і розум депутатів і чиновників.

Реклама

"Хоча слід враховувати, що в Україні присутні державні діячі в найближчому оточенні президента Зеленського, а також політичні сили і бізнес-групи, які зацікавлені в максимальній дискредитації нашої держави. Вони хочуть, щоб лідери західних держав, міжнародні фінансові інститути та інвестори не мали бажання співпрацювати з Україною, тому не виключаю, що свідомо проштовхуватимуть ідею акцизу на "зелену" енергетику і введення податків на інвесторів, які вже здійснили інвестиції в українську економіку", – підсумував Кушнірук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності для виробників струму із відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі і розвитку, Голландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали лист на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії із відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС по декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.