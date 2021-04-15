Русский
$ 27,98
33,48
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Цифра дня. Пенсії колишніх суддів у 20 разів більші, аніж у пересічного українця

15 квітня, 16:50

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

В Україні більше трьох тисяч чоловік отримують довічне грошове утримання близько 80 тисяч грн

На початку I кварталу 2021 року середній розмір пенсії 11,1 млн українців становив 3,7 тисячі гривень. При цьому пенсії колишніх суддів виявилися у 20 разів більшими.

Реклама

Такі дані можна побачити на сайті Пенсійного фонду України.

За даними ПФУ, середні виплати становили:

В тренді
Загострення на Донбасі підкосило гривню: чи чекати різкої девальвації
  • пенсії за віком – 8 316 443 чоловік, середня пенсія – 3 770,23 грн,
  • за інвалідністю – 1 367 192 людини, середня пенсія – 2 825,32 грн,
  • у зв'язку з втратою годувальника – 530 902 людини, середня пенсія – 3 227,83 грн,
  • за вислугу років – 212 345 чоловік, середня пенсія – 3 403,48 грн,
  • соціальні пенсії – 71 924 людини, середня пенсія – 1 785,49 грн,
  • довічне грошове утримання суддів – 3 556 чоловік, середня пенсія – 77 387,20 грн.
Реклама

Окрім того, пенсії військовослужбовців отримували 550 487 чоловік, середня пенсія 5 650,26 грн.

Як зазначає РБК-Україна, середня пенсія суддів за перший квартал зросла на 13,9% (на 9 425,81 грн), у той час як середня пенсія по Україні – на 6,2% (на 217,14 грн).

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в жовтні-2020 зарплата судді Конституційного суду становила 51 мінімалку, або 21 средняю зарплату.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

пенсії пенсіонери Пенсійний фонд судді мінімальна пенсія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиці
Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиціЕкономіка
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більше
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більшеЕкономіка
Ціни на пальне по регіонах – чому подешевшав бензин та чи подешевшають газ і дизель
Ціни на пальне по регіонах – чому подешевшав бензин та чи подешевшають газ і дизельЕкономіка
Держмитслужба України успішно стартувала у 2021 році, виконавши у січні-березні план надходжень на 108%
Держмитслужба України успішно стартувала у 2021 році, виконавши у січні-березні план надходжень на 108%Економіка
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаун
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаунЕкономіка
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?Авто

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти