Цифра дня. Пенсії колишніх суддів у 20 разів більші, аніж у пересічного українця

В Україні більше трьох тисяч чоловік отримують довічне грошове утримання близько 80 тисяч грн

На початку I кварталу 2021 року середній розмір пенсії 11,1 млн українців становив 3,7 тисячі гривень. При цьому пенсії колишніх суддів виявилися у 20 разів більшими.

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Такі дані можна побачити на сайті Пенсійного фонду України.

За даними ПФУ, середні виплати становили:

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пенсії за віком – 8 316 443 чоловік, середня пенсія – 3 770,23 грн,

за інвалідністю – 1 367 192 людини, середня пенсія – 2 825,32 грн,

у зв'язку з втратою годувальника – 530 902 людини, середня пенсія – 3 227,83 грн,

за вислугу років – 212 345 чоловік, середня пенсія – 3 403,48 грн,

соціальні пенсії – 71 924 людини, середня пенсія – 1 785,49 грн,

довічне грошове утримання суддів – 3 556 чоловік, середня пенсія – 77 387,20 грн.

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Окрім того, пенсії військовослужбовців отримували 550 487 чоловік, середня пенсія 5 650,26 грн.

Як зазначає РБК-Україна, середня пенсія суддів за перший квартал зросла на 13,9% (на 9 425,81 грн), у той час як середня пенсія по Україні – на 6,2% (на 217,14 грн).

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в жовтні-2020 зарплата судді Конституційного суду становила 51 мінімалку, або 21 средняю зарплату.

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