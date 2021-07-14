Члени НКРЕКП незаконно виплатили самі собі премію 4,5 млн грн – аудит Рахункової палати

Перший транш на 2,2 млн грн члени комісії виписали собі без документального обґрунтування, а другий – на 2,3 млн грн – фактично авансом

Рахункова палата України встановила, що рішення членів НКРЕКП про виплату самим собі премій на суму 4,5 млн грн було прийнято з порушеннями чинного законодавства. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, опублікувавши копію висновку Рахункової палати, інформує "Оbozrevatel".

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"Вчора (13 липня – прим.) Рахункова палата офіційно підтвердила, що члени нелегітимного НКРЕКП незаконно виписали самі собі премій на суму 4,5 млн грн. Ці кошти були нараховані і виплачені з державного бюджету з прямим порушенням як закону про НКРЕКП, так і власних нормативних актів комісії", – повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook з посиланням на висновок Рахункової палати.

Рахункова палата встановила, що перший транш премії на 2,2 млн грн члени комісії виписали собі без жодного документального обґрунтування. Другий транш на 2,3 млн грн був виписаний наперед, фактично авансом.

"Нагадаю, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом привласнення бюджетних коштів керівниками НКРЕКП шляхом незаконної виплати собі премій. Триває досудове розслідування. Висновки Рахункової мають стати підставою для цивільного позову прокуратури по стягненню з членів НКРЕКП незаконно виплачених премій", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, в 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітну плату в 1,5 рази, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік. У 2020 році їх зарплата зросла у 2 рази – у середньому до 2,1 млн грн.

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Крім зростання зарплат, НКРЕКУ практикує преміювання членів комісії з 50% посадового окладу кожні 3 місяці. Остання премія в розмірі 1,25 млн грн була затверджена наприкінці квітня 2021 року.

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