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Ціни на газ в Європі кинулися до рекорду за два роки

5 січня, 14:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вартість палива в Україні залежить від європейських розцінок

Спотова ціна на газ в Європі перевищила 250 доларів за тисячу кубометрів. Це максимальне значення за останні 23 місяці – з кінця січня 2019 року. Подорожчання палива пов'язане з серйозним похолоданням в країнах ЄС, а також скороченням обсягу поставок як російського, так і зрідженого газу.

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Про це повідомив Інтерфакс, спираючись на дані голландської біржі TTF.

Так, в перший день торгів після довгих вихідних ціна газу росла до 253,5 долара за тисячу кубометрів після 243 на новорічні свята. Для порівняння, ще в грудні газ торгувався в середньому по 202 долари, а в листопаді – і зовсім по 168 доларів за тисячу кубометрів.

Як відомо, з 2021 року обов'язкова бронь поставок "Газпрому" через Україну зменшилася з 178 млн до 110 млн кубів на добу.

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Разом з цінами в Європі дорожчає газ і в Україні. Ціна палива для населення із серпня залежить від ринкової вартості на європейських ринках. Тому тариф на газ для українців змінюється кожен місяць, якщо не укласти договір з фіксованою ціною на рік.

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Раніше новини "Сьогодні" також розповіли, як в Україні будуть карати боржників за комуналку – їх хочуть прирівняти до злісних аліментника .

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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газ ЄС подорожчання ціна на газ тариф на газ
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