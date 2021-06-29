Більше практики, менше ризиків: ДТЕК навчає енергетиків за допомогою інноваційних тренажерів Teslasuit

Реклама

ДТЕК навчає енергетиків за допомогою Teslasuit – розумного костюма з функцією передачі тактильних відчуттів у віртуальній і додатковій реальності. Технологія дозволяє повністю зануритися у виробничий процес, не наражаючись на небезпеку. Відточувати майстерність на такому тренажері можуть навіть студенти-практиканти, без зайвих ризиків для життя.

"ДТЕК Енерго застосовує інноваційні тренажери-симулятори для навчання своїх співробітників. Тренуватися на діючій виробничій лінії новачку або стажисту ніхто не дозволить. А ось використання для цих цілей vr-тренажерів дає можливість підвищити кваліфікацію різного класу фахівців до належного рівня. Ризикувати людьми ми не можемо. Для нас безпека – понад усе", – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Компанія ДТЕК – відповідальний роботодавець, отже безпека працівників та ефективність виробництва – ключові пріоритети. Запам'ятати алгоритм ремонтних робіт і не помилитися в точності виконання складних завдань енергетикам допомагає костюм, забезпечений функцією тактильних відчуттів. Хибні дії електромонтера під час проходження навчання одразу фіксує програма. Одночасно Teslasuit відреагує спеціальним імпульсом, як нагадування про відповідальність за власну безпеку.

Першими навчання за допомогою тренажера-симулятора Teslasuit випробовували енергетики ДТЕК Курахівської та Луганської ТЕС. Вони відпрацювали завдання: вивести в ремонт осередок КРУ 6кВ-комплектного розподільного пристрою, який перетворює і розподіляє електричний струм споживачам. Наразі тренінги проходять на Запорізькій тепловій електростанції, згодом працівники всіх ТЕС ДТЕК Енерго відточуватимуть навички за допомогою розумного костюма.

"Ми в Innovation DTEK використовуємо підхід відкритих інновацій, тому постійно перебуваємо в пошуку нових рішень і продуктів для нашого бізнесу. Teslasuit – один з перших стартапів, з яким ДТЕК розпочав співпрацю в рамках інноваційної діяльності компанії. Я дуже радий, що людям цікаво і, головне, корисно використовувати такі технології для підвищення рівня безпеки праці", – прокоментував директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.