Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

В Україні змусять страхувати собак: кому доведеться заплатити за свого улюбленця

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
10 листопада, 17:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кабмін оновив список небезпечних порід собак та зобов'язав їх власників страхувати тварин, навіщо – читайте у нашому матеріалі
В Україні оновили список небезпечних порід собак
В Україні оновили список небезпечних порід собак / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні визначили небезпечні породи собак та внесли зміни у правила обов'язкового страхування відповідальності господарів собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

Про це йшлося на черговому засіданні Кабінету міністрів у середу, пише URB.

Реклама

До переліку потрапили такі популярні породи, як мастифи, вівчарки, ротвейлери, добермани та бульдоги.

Зазначається, що рішення було ухвалено в рамках імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Євросоюзу у сфері охорони тварин.

Відтепер власники собак тих порід, які потрапили до переліку небезпечних, зобов’язані у встановленому порядку укласти договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яку може заподіяти іншим людям їхній пес.

Реклама

Повний перелік із понад півсотнею порід виглядає так:

Реклама

Нові завдання службових собак

Під час пандемії коронавірусу в Україні хотіли започаткувати ініціативу з навчання собак, які мають шукати хворих на коронавірус у аеропортах.

Пасажир повинен потерти серветку, яку потім обнюхає пес і за запахом поту визначить – чи є у людини коронавірус.

Однак у нашій країні, на відміну від аеропорту Гельсінкі, така ініціатива не прижилася, чому – читайте в матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, як службова собака знайшла зниклу дівчинку у Черкасах.

А також повідомляли, що під час карантину в Україні по-іншому будуть нараховувати страховий стаж.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансові лайфхаки
Як вигідно та безпечно зберігати гроші
Отримати експертні поради
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.09

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.21

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спецвипуск
Нова монета – на честь десантників!
Дізнайся про нову "десятку"
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?
Опитування
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Малий бізнес
Карантинні прогнози
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,21
18,87
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,34
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,88
36,97
33,25
34,97
19,47
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти