Безбар'єрний дитячий садок та інклюзивний басейн олімпійського рівня: регіони долучаються до ініціативи Олени Зеленської

До проєкту "Без бар’єрів" приєдналися Донеччина, Вінничина та Черкащина

До ініціативи Олени Зеленської "Без бар’єрів" долучилися Донеччина, Вінничина та Черкащина. Меморандум про розвиток безбар’єрної архітектури сьогодні підписали голови адміністрацій цих регіонів, а також мери Маріуполя та Вінниці.

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Ініціатива першої леді Олени Зеленської "Без бар’єрів" має на меті створення рівних можливостей для всіх українців, зокрема – розбудову універсального публічного простору. Про це йдеться у повідомленні офіційного інтернет-представництва президента України.

"Коли ми починали працювати над ініціативою "Без бар’єрів", ми розуміли, що це буде великий проєкт. Але зараз на наших очах проєкт перетворюється на масштабний рух, до якого долучаються не лише окремі люди, бізнеси, а й цілі міста та області. Буду рада бачити серед учасників нові регіони, долучайтеся", – зазначила під час підписання меморандуму Олена Зеленська.

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Меморандум, до якого сьогодні долучилися Донецька, Вінницька та Черкаська області, передбачає співпрацю сторін у напрямку розбудови безбар’єрного простору та напрацювання практичних кейсів доступного середовища у громадах.

Наприклад, на Черкащині планують побудувати безбар’єрний дитячий садок в обласному центрі. У Маріуполі з’явиться безбар’єрний басейн олімпійського рівня. А у Вінниці у будівлях соціального напрямку встановлять звукову навігацію для людей з вадами зору.

"Безбар’єрність має стати не лише активною державною політикою та соціальною відповідальністю бізнесу, а й новою суспільною нормою. Ми маємо впевнено рухатися у напрямку подолання будь-яких обмежень, розширювати практики інклюзії, недискримінації та забезпечення рівних прав і можливостей для всіх українців", – наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Як повідомляє вебсайт президента, меморандум набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 31 грудня 2025 року.

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