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Акциз на зелену енергію буде останньою краплею для інвесторів перед масовими арбітражами проти України, – Масевич

22 червня 2021 18:43

Ірина Ненько Ірина Ненько

За словами експерта, інвестори у ВДЕ негативно сприймають можливе запровадження акцизу на зелену енергію

/ Фото: Pixabay

Можливе запровадження акцизу у розмірі 3,2% на електроенергію з відновлюваних джерел знижує інвестиційну привабливість сектору відновлюваної енергетики в Україні та дає інвесторам додаткові підстави (на фоні ретроспективного зниження "зелених" тарифів) для подання позовів проти уряду в міжнародні арбітражі.

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Таку думку 22 червня в коментарі для агентства ExPro висловив директор девелоперської та інвестиційно-консалтингової компанії IPU Renewable Energy Станіслав Масевич, повідомляє "Znaj.ua".

"Такі несподівані речі негативно впливають на інвестиційний клімат і спонукають інвесторів переглядати свої позиції щодо інвестування, а тих, хто вже інвестував, мати додаткові аргументи для того, щоб звертатися в міжнародні арбітражі", – сказав він.

За словами Масевича, можливе запровадження акцизу негативно сприймається інвесторами, особливо на фоні зниження "зеленого" тарифу у липні 2020 року та невиконання урядом умов меморандуму, який був прийнятий у червні минулого року.

"Це знижує інвестиційну привабливість галузі на фоні всієї ситуації з неплатежами за "зелену" енергетику, відсутністю розуміння того, коли буде погашена заборгованість, яка склалася… Меморандум порушується, 80% умов документу не було виконано із боку уряду", - пояснив він, додавши, що в меморандумі не передбачалися додаткові податки і збори на електроенергію із ВДЕ.

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"Створюється ще одна підстава для українських та іноземних інвесторів звертатися у міжнародні арбітражі щодо порушення законодавчих умов отримання "зеленого" тарифу в Україні", – зазначив Масевич.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро. За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.

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