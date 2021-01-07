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Виплати по 8 тисяч гривень отримали майже 500 000 українців

7 січня, 15:34

Ольга Литвин Ольга Литвин

Найближчими днями завершать виплачувати компенсації

/ Фото: president.gov.ua

Матеріальну допомогу в розмірі 8000 гривень отримали півмільйона українців. Загалом перерахували 3,64 млрд гривень.

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Про це повідомляє пресслужба президента України з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Завершать виплати найближчими днями, підкреслив він.

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Прем'єр розповів про інші програми компенсації втрат бізнесу в умовах урядового карантину.

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"Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма – компенсація до восьми тисяч гривень на кожного працівника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч громадян", – заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Кабмін доручив голові Міністерства енергетики Юрію Вітренку та Антимонопольному комітету перевірити тарифи на газ для населення.

Крім того, Україна матиме достатньо ресурсів для закупівлі вакцин проти COVID-19.

Раніше Шмигаль прокоментував підвищення витрат на Кабмін:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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