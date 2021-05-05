Русский
$ 27,73
33,51
  1. Новини економіки
  2. Новини бізнесу

Samsung знову обійшла Apple у продажах: який шматок "пирога" відкусили техногіганти

5 травня, 17:45

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Китайська Xiaomi готова знову потіснити американців на ринку мобільних пристроїв і дихає їм у спину

На ринку смартфонів триває запекла боротьба між корпораціями Samsung і Apple за лідерство у технологіях і продажах. От і в першому кварталі 2021 року вони відкусили по чималому шматку "пирога" з понад 347 млн ​​смартфонів.

Реклама

Про це повідомляє спеціалізоване видання hitechnews.com.ua.

За даними аналітиків Canalys, які дослідили ринок продажів мобільних телефонів, порівняно з аналогічним періодом торік, глобальні поставки зросли на 27%.

Корейська компанія Samsung знову стала беззаперечним лідером із 76,5 млн поставок і 22-відсотковою часткою ринку. На другому місці розташовується американська Apple з 52,4 млн поставок (15% ринку). Третє місце дісталося китайській Xiaomi з 49 млн поставок (14% ринку).

Четверте і п’яте місце віддали китайським виробникам гаджетів Oppo і Vivo. Решта компаній (на кшталт Lenovo, Motorola, Realme, Huawei чи Honor) потрапили в категорію "Інше".

В тренді
Валютчики пішли на канікули: що буде з курсом долара до кінця травневих
Реклама

Цікаво, що за результатами 2020 року, Samsung посідала перше місце з 30,6% ринку, Apple була другою – 26,27%, Huawei – третьою (10,54%), а Xiaomi – четвертою (8,66%).

Сайт "Сьогодні" писав, що у другому кварталі 2020 року китайська компанія Huawei вийшла на перше місце у світі. Тоді з неї зняли санкції США, тож вона обійшла Samsung і Apple з продажу мобільних пристроїв.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Євросоюз створює
Євросоюз створює "вбивцю" Mastercard і Visa – що таке European Payment InitiativeБізнес
Вперше річна ціна газу в Україні буде вищою за осінньо-зимову: хто винен
Вперше річна ціна газу в Україні буде вищою за осінньо-зимову: хто виненБізнес
Кожен п’ятий літр бензину в Україні – фальшивка: чим
Кожен п’ятий літр бензину в Україні – фальшивка: чим "бодяга" загрожує машиніАвто
"Нафтогаз" готовий оголосити нову війну "Газпрому" і домогтися здешевлення газуЕкономіка
Як працюватимуть
Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" на Великдень і травневі: графікБізнес
Покупці у дефіциті. Продавці одягу та взуття після локдауну оголосили величезні знижки
Покупці у дефіциті. Продавці одягу та взуття після локдауну оголосили величезні знижкиБізнес

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти