Samsung знову обійшла Apple у продажах: який шматок "пирога" відкусили техногіганти

Китайська Xiaomi готова знову потіснити американців на ринку мобільних пристроїв і дихає їм у спину

На ринку смартфонів триває запекла боротьба між корпораціями Samsung і Apple за лідерство у технологіях і продажах. От і в першому кварталі 2021 року вони відкусили по чималому шматку "пирога" з понад 347 млн ​​смартфонів.

Реклама

Про це повідомляє спеціалізоване видання hitechnews.com.ua.

За даними аналітиків Canalys, які дослідили ринок продажів мобільних телефонів, порівняно з аналогічним періодом торік, глобальні поставки зросли на 27%.

Корейська компанія Samsung знову стала беззаперечним лідером із 76,5 млн поставок і 22-відсотковою часткою ринку. На другому місці розташовується американська Apple з 52,4 млн поставок (15% ринку). Третє місце дісталося китайській Xiaomi з 49 млн поставок (14% ринку).

Четверте і п’яте місце віддали китайським виробникам гаджетів Oppo і Vivo. Решта компаній (на кшталт Lenovo, Motorola, Realme, Huawei чи Honor) потрапили в категорію "Інше".

В тренді Валютчики пішли на канікули: що буде з курсом долара до кінця травневих

Реклама

Цікаво, що за результатами 2020 року, Samsung посідала перше місце з 30,6% ринку, Apple була другою – 26,27%, Huawei – третьою (10,54%), а Xiaomi – четвертою (8,66%).

Сайт "Сьогодні" писав, що у другому кварталі 2020 року китайська компанія Huawei вийшла на перше місце у світі. Тоді з неї зняли санкції США, тож вона обійшла Samsung і Apple з продажу мобільних пристроїв.