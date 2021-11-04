Дешевше і якісніше: розповідаємо про альтернативи AliExpress та правила покупок в Китаї

Розповідаємо все про найкращі китайські сайти, основне підводне каміння та зручний спосіб доставки в Україну

Де можна замовити дешевше, ніж на AliExpress / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок онлайн-покупок в Україні зростав на 7-10% на рік, але пандемія COVID-19 внесла свої корективи і в онлайн пішли всі торгові майданчики.

Суттєво зросла кількість користувачів на українських маркетплейсах, таких як OLX, Prom, Bigl, Crafta, Shafa та IZI, а ось тих, хто купує у закордонних, все ще значно менше.

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"Сьогодні" розбиралися, чи є гідні аналоги відомому AliExpress і з якими проблемами стикаються українці, замовляючи з Китаю.

Покупки AliExpress

Підбірки "очікування vs реальність", де порівнюють фотографії товару на сайті і того, який прийшов у посилці відлякують деяких від здійснення першої покупки.

Продавців там величезна кількість і не всі з них чисті на руку. AliExpress з ними активно бореться, але казуси часом трапляються.

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Для кожного продавця є система рейтингу та розділ із відгуками, з якими бажано ознайомитись перед покупкою. До того ж у відгуках часто можна переглянути реальні фотографії товару отриманого попередніми покупцями.

Крім того, у разі виникнення будь-яких проблем у покупця є можливість "відкрити суперечку" з продавцем і AliExpress виступить у ній арбітром.

Є на AliExpress і певні складнощі, навіть обравши надійного продавця і бажаний товар можна зіткнутися з невідповідними умовами чи ціною доставки.

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Справа в тому що у кожного продавця свій набір компаній-перевізників та способів доставки з якими він працює.

Ціна авіа доставки може виявитися занадто дорогою, а доставка морем занадто довгою – в одних компаній до місяця, а в інших посилку доведеться чекати півроку.

Альтернатива AliExpress

AliExpress орієнтований виключно на експорт, а є ще великі китайські майданчики для внутрішнього ринку. Ціни на них іноді навіть нижчі, ніж на AliExpress, а якість товарів вища.

Taobao – Найбільший китайський роздрібний майданчик для внутрішнього ринку.

– Найбільший китайський роздрібний майданчик для внутрішнього ринку. Tmall — платформа, де продавцями виступають безпосередньо виробники. Тут бренди створюють офіційні магазини та продають свою продукцію без посередників.

— платформа, де продавцями виступають безпосередньо виробники. Тут бренди створюють офіційні магазини та продають свою продукцію без посередників. 1688 – Оптово-роздрібний майданчик, багато продавців спочатку встановлюють мінімальний поріг вартості замовлення або кількості товару для одного замовлення.

Як замовити?

Інтерфейс сайтів представлений тільки китайською, а доставка здійснюється лише по території Китаю.

У першому випадку допоможе вбудований в браузер перекладач. А в другому – міжнародна компанія-перевізник Meest China зі своїм складом у Китаї.

Необхідно вказати адресу доставки до складу а потім товар буде доставлений в Україну, після чого до відділення Meest Express, Нової пошти, Укрпошти або доставлений кур'єром.

На сайті Meest China вбудований пошук за всіма трьома основними китайськими внутрішніми майданчиками (Taobabo, Tmall, 1688) і можна замовити викуп товарів без онлайн-перекладачів, спілкуючись з україномовною підтримкою.

Також доступна послуга перевірки товару на складі перед відправкою: перевірка найменування, перерахунок кількості, перевірка комплектації, відповідність кольору і це коштуватиме 50 центів за кілограм.

Доставка здійснюється трьома варіантами: авіа-експрес, авіа-стандарт і поїздом.

Раніше "Сьогодні" розбиралися, наскільки безпечно замовляти їжу та продукти через служби доставки.

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