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Номери авто по-новому: прописку водія вирішили більше не враховувати

25 березня, 13:45

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Міністерство внутрішніх справ захотіло заощадити на доставленні номерних знаків

Кожен сервісний центр МВС в Україні видаватиме номерні знаки транспортних засобів тільки своєї області. Тобто територіальна належність автомобіля тепер залежить від місця його реєстрації, а не від зареєстрованого місця проживання власника.

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Таке рішення закріплено указом МВС.

Читайте також: В Україні заблокували мережу вебресурсів, де продавали плівки від камер на номерні знаки

Нова вимога не поширюватиметься на номерні знаки, які залишені на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

За допомогою зміни правил МВС хоче уникнути зайвих витрат – наприклад, на доставлення номерів з інших регіонів.

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Нагадаємо, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ уже видають спеціальні номерні знаки для електромобілів, написи на яких нанесені зеленим кольором.

Крім того, у поліції розповіли, як карають водіїв за ЗD-номери на авто.

А про те, як виросли штрафи за порушення ПДР, дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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авто знаки номер номерні знаки

Джерело: Сьогодні

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