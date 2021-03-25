Номери авто по-новому: прописку водія вирішили більше не враховувати

Кожен сервісний центр МВС в Україні видаватиме номерні знаки транспортних засобів тільки своєї області. Тобто територіальна належність автомобіля тепер залежить від місця його реєстрації, а не від зареєстрованого місця проживання власника.
Таке рішення закріплено указом МВС.
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Нова вимога не поширюватиметься на номерні знаки, які залишені на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.
За допомогою зміни правил МВС хоче уникнути зайвих витрат – наприклад, на доставлення номерів з інших регіонів.
Нагадаємо, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ уже видають спеціальні номерні знаки для електромобілів, написи на яких нанесені зеленим кольором.
Крім того, у поліції розповіли, як карають водіїв за ЗD-номери на авто.
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