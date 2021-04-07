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Кабмін затвердив транспортну стратегію на 9 років: автодороги будуватимуть по-новому

7 квітня, 15:54

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Міський транспорт переведуть на електротягу

Український уряд нарешті затвердив план заходів з реалізації Національної транспортної стратегії на період до 2030 року.

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Про це сьогодні, 7 квітня, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Національна транспортна стратегія Drive Ukraine 2030 визначатиме розвиток транспортної галузі на найближчі 9 років, а схвалений урядом план з реалізації цієї стратегії розписує етапи і терміни виконання заходів, необхідних для ефективної діяльності та комплексного розвитку галузі.

Документ розроблено за підтримки представництва Євросоюзу, тому відображає євроінтеграційні зобов’язання України в галузі транспорту: впровадження Європейського зеленого курсу, заміну громадського транспорту на більш сучасний та екологічний, покращення послуг з перевезення пасажирів і розвиток велосипедної інфраструктури.

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Зокрема, до плану заходів було включено:

  • проекти розвитку транспортної інфраструктури на регіональному та міждержавному рівнях, реалізація яких спрямована на підвищення безпеки, якості та доступності транспортних послуг;
  • залучення інноваційних технологій та впровадження пільг для підтримки національних виробників, які були запропоновані профільними асоціаціями;
  • підвищення якості надання транспортних послуг, їх екологічність та відповідність світовим стандартам;
  • інтеграція української транспортної системи до європейської мережі тощо.
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Нагадаємо, Національна транспортна стратегія передбачає, що до 2030 року в Україні повністю замінять міський громадський транспорт на електричний і створять відповідну інфраструктуру – електробуси і зарядні станції для них.

Також писалося, що наприкінці травня 2018 року уряд затвердив Національну транспортну стратегію України до 2030 року, метою якої є інтеграція України в світову економіку і технологічний стрибок у сфері інфраструктури. В рамках транспортної стратегії планується реконструювати в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними авіахабами.

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транспорт стратегія розвиток електротранспорт Кабінет міністрів

Джерело: Сьогодні

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