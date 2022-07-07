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Недвижимости для аренды стало больше: где выгодно найти помещение для бизнеса

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 июля, 15:23
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Рынок аренды коммерческой недвижимости ожил, при этом цены отличаются и арендовать выгодно не все
Сколько стоит аренда коммерческой недвижимости
Сколько стоит аренда коммерческой недвижимости / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В июне арендовать коммерческую недвижимость стало проще, поскольку рынок оживился после кризиса из-за полномасштабного нападения РФ на Украину. Многие предложения дают арендодатели, так же много отзывов есть и от арендаторов.

Аналитики "OLX Недвижимость" рассказали, где предложений сейчас больше всего, какие именно помещения арендовать выгоднее и сколько за это нужно платить.

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Где и каких помещений больше всего

Лидерами среди количества предложений от арендодателей является Киевщина, Днепропетровщина и Львовщина. По состоянию на июнь по этим регионам было 20 860, 5 447 и 4 637 объявлений соответственно. Замыкает десятку областей с наибольшим количеством объявлений Черкасская область, где таких было 1 403.

Количество сдаваемой под аренду коммерческой недвижимости увеличилось во всех регионах. При этом самый разный выбор – в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

При этом статистика показывает, что люди больше отзываются на предложения по аренде коммерческой недвижимости во Львовской и Одесской области, а также Житомирской. Еще в марте из-за боевых действий более активные отзывы были на западе страны.

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"Если вы ищете офис для своего бизнеса, то имеете самый высокий шанс быстро найти выгодный вариант, поскольку этот тип коммерческой недвижимости в течение четырех месяцев войны предлагали чаще всего. Так, количество объявлений об аренде офиса до войны и сейчас вдвое превышает количество помещений под магазин/салон", – отмечают эксперты.

На скриншоте видно, каких предложений по аренде помещений в июне стало больше:

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На какую недвижимость цены наиболее выгодны

Согласно данным самой дорогой является аренда ресторанов, кафе и баров. В целом в июне на разные типы недвижимости по-разному изменились цены:

  • офисные помещения: 3 772 грн – 6 400 грн (цена за аренду с февраля по июнь);
  • магазины/салоны: 9 299 грн – 6 867 грн;
  • помещения свободного назначения: 9 385 грн – 13 227 грн;
  • склады (ангары): 20 542 грн –11 878 грн;
  • отдельные здания: 11 658 грн – 9 347 грн;
  • МАФы: 9 814 грн – 6 008 грн;
  • помещения промышленного назначения: 16 027 грн – 20 716 грн;
  • рестораны/кафе/бары: 38 878 грн – 37 236 грн;
  • СТО: 13 916 грн – 10 820 грн;
  • торговые точки на рынке: 5 339 грн – 6 563 грн.

Сколько стоит аренда дома на лето

Ранее "Сегодня" писали, что, выбирая место для отдыха внутри страны, люди руководствуются уровнем его безопасности и стоимости аренды жилья. Речь идет именно о летних домиках за городом.

В этом году количество предложений, например, в Киевской области, бьет все рекорды. В мае-июне 2022 года объявлений о сдаче в аренду загородной недвижимости на 88% больше аналогичного периода 2021 года – около 5,5 тысяч.

Читайте в нашем материале, сколько стоит аренда загородного дома.

Мы рассказывали также о том, когда арендодатель в Польше может поднять сумму платы за аренду жилья, и можно ли от этого отказаться и оставить старую цену. Читайте также, что происходит с рынком недвижимости в Буче в Киевской области и какие цены на жилье выставляют застройщики.

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Детальнее
Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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