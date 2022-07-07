Недвижимости для аренды стало больше: где выгодно найти помещение для бизнеса

В июне арендовать коммерческую недвижимость стало проще, поскольку рынок оживился после кризиса из-за полномасштабного нападения РФ на Украину. Многие предложения дают арендодатели, так же много отзывов есть и от арендаторов.
Аналитики "OLX Недвижимость" рассказали, где предложений сейчас больше всего, какие именно помещения арендовать выгоднее и сколько за это нужно платить.
Где и каких помещений больше всего
Лидерами среди количества предложений от арендодателей является Киевщина, Днепропетровщина и Львовщина. По состоянию на июнь по этим регионам было 20 860, 5 447 и 4 637 объявлений соответственно. Замыкает десятку областей с наибольшим количеством объявлений Черкасская область, где таких было 1 403.
Количество сдаваемой под аренду коммерческой недвижимости увеличилось во всех регионах. При этом самый разный выбор – в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
При этом статистика показывает, что люди больше отзываются на предложения по аренде коммерческой недвижимости во Львовской и Одесской области, а также Житомирской. Еще в марте из-за боевых действий более активные отзывы были на западе страны.
"Если вы ищете офис для своего бизнеса, то имеете самый высокий шанс быстро найти выгодный вариант, поскольку этот тип коммерческой недвижимости в течение четырех месяцев войны предлагали чаще всего. Так, количество объявлений об аренде офиса до войны и сейчас вдвое превышает количество помещений под магазин/салон", – отмечают эксперты.
На скриншоте видно, каких предложений по аренде помещений в июне стало больше:
На какую недвижимость цены наиболее выгодны
Согласно данным самой дорогой является аренда ресторанов, кафе и баров. В целом в июне на разные типы недвижимости по-разному изменились цены:
- офисные помещения: 3 772 грн – 6 400 грн (цена за аренду с февраля по июнь);
- магазины/салоны: 9 299 грн – 6 867 грн;
- помещения свободного назначения: 9 385 грн – 13 227 грн;
- склады (ангары): 20 542 грн –11 878 грн;
- отдельные здания: 11 658 грн – 9 347 грн;
- МАФы: 9 814 грн – 6 008 грн;
- помещения промышленного назначения: 16 027 грн – 20 716 грн;
- рестораны/кафе/бары: 38 878 грн – 37 236 грн;
- СТО: 13 916 грн – 10 820 грн;
- торговые точки на рынке: 5 339 грн – 6 563 грн.
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