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Аренда жилья в Польше: что нужно знать, чтобы не влететь в копейку

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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6 июля, 16:08
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Рассказываем, когда арендодатель в Польше может поднять сумму платы за аренду жилья, и можно ли от этого отказаться и оставить старую цену
На каких условиях в Польше могут поднять стоимость аренды жилья
На каких условиях в Польше могут поднять стоимость аренды жилья / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Польше повысилась стоимость недвижимости, что повлияло на желание арендодателей повысить и арендную плату. Но в законе есть некоторые особенности, которые позволяют арендаторам не принять такие изменения и оставить цену.

О деталях по этому вопросу и аренде жилья в Польше ресурсу inPoland рассказала адвокат Марта Розвадовская-Куцка.

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Вопрос по арендной плате регулирует закон

В польском законодательстве есть специальное положение, защищающее людей от чрезмерно высокой арендной платы. Собственно есть несколько случаев, когда арендодатель может увеличить сумму.

1. Арендная плата может быть повышена, когда срок договора между собственником квартиры и жильцом истекает. То есть договор заключается на определенных условиях, а по истечении срока его действия арендодатель может предложить его продлить, но уже с большей ценой. Этот способ законный, и люди имеют право отказаться от такого предложения и искать другие варианты.

2. Плату могут повысить и при действии договора, но при определенных обстоятельствах. Если в документе предусмотрено, что условия могут изменяться, то арендную плату могут повысить. Но не на любую сумму, а определенную законом. Если владелец жилья нарушит лимит, то арендатор имеет право обжаловать это.

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Если условиями договора не предусмотрены никакие изменения и возможности его расторжения, то все стороны обязаны выполнять все свои обязанности до конца действия документа.

Если же договор вообще не заключался, то доказать что-то практически невозможно. Ни у арендодателя, ни у арендатора нет письменных подтверждений и фактов, и на таких условиях договариваться о ценах очень сложно.

Предупредить об изменении цены на аренду собственник жилья должен раньше времени: как правило, за 3 месяца. Повышение стоимости должно быть обоснованным, например, в связи с удорожанием товаров и услуг.

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Если же арендатора не устроит новая цена, то он может отказаться, или обжаловать решение в суде, если цену подняли без причины.

Однако все эти условия не распространяются на краткосрочную аренду. В общем, при заключении договора следует детально читать его условия. В будущем это позволит не попасть впросак и защитить при необходимости свои права.

Сколько стоит однокомнатная квартира в Варшаве?

Ранее "Сегодня" писали, что в Варшаве можно купить однокомнатную квартиру в новостройке по меньшей мере за 265 205 злотых (1 771 182 грн).

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