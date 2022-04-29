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Война все изменила: где сейчас выгодно арендовать коммерческую недвижимость

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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29 апреля, 09:14
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Рынок аренды коммерческой недвижимости в Украине изменился с начала войны, в некоторых городах цены значительно выросли
В Киеве цены на аренду коммерческой недвижимости упали
В Киеве цены на аренду коммерческой недвижимости упали / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала действия военного положения в Украине компании начали переводить работников на отдаленную работу, переезжать в другие регионы и искать там помещения. В связи с этим ситуация на рынке аренды коммерческой недвижимости изменилась.

Где теперь выгодно арендовать помещения бизнесу, и что украинцы ищут больше всего, сообщили в OLX.

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Что искали больше всего в марте и апреле

Больше всего запросов от украинцев было относительно складов (17 496). Также искали салоны (9 162 запросов) и МАФы (9 084 запросов). В топ поиска входят магазины, кабинеты, СТО и фермы.

"С начала российского вторжения ландшафт коммерческой недвижимости несколько изменил фокус: локации для фермерского хозяйства стали популярнее на OLX помещений для офисов и кафе. Раньше аренда ферм даже не была в топе популярных поисков", – отмечают аналитики.

Где предложений больше, и как выросли цены

Больше объявлений сейчас в Киевской области, несмотря на то, что она была горячей точкой. Средняя стоимость аренды коммерческой недвижимости снизилась на 2 500 грн по сравнению с довоенным месяцем.

Второй по количеству предложений Львов, в котором стоимость аренды в среднем выросла на 3 000 грн.

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Что касается складов и МАФов, то самые дешевые предлагают за 2 000 грн в месяц на Волыни. А вот в Винницкой области аренда складов будет стоить 12 000 грн, а МАФ – 9 000 грн.

Самые дешевые помещения для магазинов в западных областях (около 5 000 грн на месяц).

В Киеве аренда помещения для офиса обойдется в среднем по 12 000 грн.

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"В целом за два месяца войны с Россией средняя стоимость аренды коммерческой недвижимости в западных регионах выросла на 500-1000 грн. Такая же тенденция и в Полтаве, где за последний период также вырос спрос на рабочие помещения. В то же время в столице и прифронтовых областях цены на аренду для бизнеса снизились. Наиболее резкое удешевление в Киеве – средняя стоимость месячной аренды снизилась почти на 5 000 грн. На 2 500 грн снизилась и плата за аренду в Одессе, на 400 грн – в Днепре", – говорится в сообщении.

Как правильно арендовать квартиру во время войны

Ранее "Сегодня" рассказывали, что прежде всего для уменьшения потенциальных рисков участникам соглашения следует четко прописать, какие ситуации они сочтут форс-мажором, из-за какого дальнейшего использования жилья в качестве арендованного будет фактически невозможным.

В условиях форс-мажора арендатор может обратиться к хозяину жилья с требованием уменьшить арендную плату или вообще отменить ее период действия этих обстоятельств. Такой причиной может быть официальное заявление правительства с призывом эвакуироваться из вашего населенного пункта или области.

Как арендодатель может дополнительно обезопасить себя, если сомневается в платежеспособности квартиросъемщиков и как проверить документы, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, где самые низкие цены на аренду жилья, и рассказывали, чего ждать от этого рынка в мае.

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